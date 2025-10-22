24 חברי כנסת ממפלגות הקואליציה חתמו היום (רביעי) על מכתב מחאה משותף על מעצר בני ישיבות, ביניהם חתן שנעצר במהלך שבעת ימי השבע ברכות ויתום שנעצר בתוך ימי השבעה על אביו.

המכתב, שיזם ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה), מביע מחאה על מעצרם של החתן ישראל מאיר טהרני והיתום אריאל רוזנצוויג.

"אנו, חברי כנסת וחברי ממשלה החתומים מטה, מביעים מחאה על מעצרם של החתן ישראל מאיר טהרני והיתום אריאל רוזנצוויג במסגרת מבצע המעצרים של היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות אי הסדרת מעמד בני הישיבות", נכתב במכתב.

לפי המכתב, "היתום אריאל רוזנצוויג נעצר הלילה בתוך ימי השבעה של אביו, והחתן ישראל מאיר טהרני נעצר לפני יותר מחודש בתוך ימי השבע ברכות ונמצא עד היום במעצר".

החותמים מדגישים: "על אף חילוקי הדעות בין החתומים מטה לגבי אופן הסדרת מעמדם של בני הישיבות מול רשויות הצבא, אנו כאישי ציבור מביעים מחאה על מעצרים כגון אלו, אשר מהווים חוסר הבנה אל מול סיטואציות רגישות".

"אין חולק כי לא מדובר בעבריינים מסוכנים אלא בצעירים שהסתבכו עם רשויות החוק ונעצרו במסגרת מערכה שגדולה על מידותיהם עשרת מונים, ומתנהלת באופן כולל מול עשרות אלפי צעירים מהסוג הזה", נכתב במכתב.

החותמים קוראים לרשויות המשפט והצבא "לשים בצד את המחלוקת הנרחבות על הנושא הנ"ל, ולוודא כי גם במקרים אלו וגם בעתיד יופעל שיקול דעת ויימנעו ממעצרים במקרים כל כך רגישים שכל בר דעת יסכים כי אינם במקום".

"בוודאי שנכון היה להימנע מכלל המעצרים, אשר אינם משיגים שום מטרה והגם שאולי יש ביננו חילוקי דעות בעניין, מוסכם כי מעצרים הם לא הדרך - אך על אחת כמה וכמה שבלתי מתקבל על הדעת לעצור חתן בימי השבע ברכות ויתום בימי השבעה", נכתב בסיום המכתב.

ח"כ מאיר פרוש החל היום אחר הצהריים במהלך דיוני מליאת הכנסת להחתים את חברי הכנסת שהיו באותה שעה במליאה והביעו תמיכה בתוכן הדברים.

על המכתב חתמו חברי הכנסת: משה אבוטבול, ינון אזולאי, ישראל אייכלר, יעקב אשר, משה ארבל, אוריאל בוסו, מישל בוסקילה, חיים ביטון, יואב בן צור, טלי גוטליב, משה גפני, גלית דיסטל, מיכל ולדיגר, יוסי טייב, מיכאל מלכיאלי, אבי מעוז, אורי מקלב, יעקב מרגי, יוני משריקי, צבי סוכות, לימור סון הר מלך, צביקה פוגל, מאיר פרוש ושמחה רוטמן.