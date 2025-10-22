מוחמד אל-ר'ומארי, רמטכ"ל החות'ים השתמש במכשיר קשר טקטי מדגם מוטורולה בדומה למפקד כוח קודס האיראני קאסם סולימאני ולמפקדי כוח רדוואן של חיזבאללה שחוסלו.

בלוג המודיעין "אינטלי טיימס" דיווח כי המכשיר שנשא אל-ר'ומארי הוא מדגם מוטורולה TLR7, זהה לדגם שמיוצר בישראל, ולעיתים מופץ דרך משווקים בסין תחת שמות מסחריים שונים. החשיפה מעלה את האפשרות כי המכשיר אפשר את איתורו של הרמטכ"ל החות'י על ידי ישראל.

בערוץ תקשורת המזוהה עם החות'ים נחשף המכשיר באופן פומבי, דבר שעשוי היה לאפשר לישראל לבצע מעקב אחר אותות הקשר, כפי שקרה בעבר עם מפקדי חזבאללה וכוח קודס. לפי פרסומים שונים, ישראל הצליחה בעבר לחדור למערכות קשר ואף לביפרים שנרכשו בטיוואן.

בשנת 2018 חשף הבלוג את השימוש של מפקדי המיליציות האיראניות במכשירי קשר סיניים, ושנתיים לאחר מכן, ביוני 2022, חשף כי לוחמי כוח רדואן של חיזבאללה נושאים מכשירי "איי-קום" על החזה.

במקרה של אל-ר'ומארי, מדובר היה בניסיון חיסול שני. הפעם הראשונה הייתה בעת תקיפת מבנה בצנעא שבו התקיים מפגש לעיסת גת. בפעם השנייה, בחודש אוגוסט האחרון, תקף חיל האוויר ישיבת ממשלה של החות'ים, בה השתתף גם הרמטכ"ל - הפעם, התקיפה הצליחה.