לקראת מפגש הזום הפתוח של אגף 'קדושת החיים' במכון פוע"ה, התארחו באולפן ערוץ 7 הרב צבי ארנון, ראש האגף, והעובדת הסוציאלית נורית כהן, לשיחה על גבולות המחויבות של בני משפחה כלפי קרוב משפחה סיעודי.

הרב ארנון מספר כי האגף בראשו הוא עומד הוקם מלכתחילה על מנת לתת מענה הלכתי לסוגיות הנוגעות להחייאה הנשמה וכיוצא באלה, אך עם חלוף הזמן הגיעו שאלות רבות הנוגעות למצוות כיבוד הורים וגבולותיה. בעקבות השאלות למדו אנשי האגף את הסוגיה לעומקה והחלו במתן תשובות לציבור הרחב, ואכן בקרוב יתקיים מפגש זום פתוח בנושא זה.

רישום למפגש הזום 'המבוגר האחראי' שיתקיים ביום שלישי י"ב חשוון, 3 בנובמבר

בדבריו מציין הרב ארנון כי הסוגיה מתרחבת גם לדרישות שמגיעות מהורים מבוגרים כלפי ילדיהם. באחד המקרים, מספר הרב ארנון אם דרשה מביתה לבקר אותה שלוש פעמים בשבוע כאשר היא מחויבת למשפחתה ולפרנסתה והיא מבקשת לדעת מהם גבולות חובותיה כלפי האם. הדברים רלוונטיים גם כאשר ההורים חולים ומוגבלים וגם כאשר אינם כאלה. "זה המחיר שאנחנו "משלמים" על אריכות הימים", אומר הרב ומציין כי אנחנו כיום והורינו חיים הרבה יותר מבעבר והדבר בא לידי ביטוי בשאלות שכאלה.

נורית כהן מתייחסת בדבריה להיבט הרגשי של הסוגיה המורכבת ומציין כי המשפחה כולה עוברת תהליך של היפוך תפקידים שלא תמיד בני המשפחה נערכו אליו. "פתאום ילד שטופל על ידי ההורים שהחזיקו, גידלו, חינכו אותו ודאגו לו גם כאשר גדל, פתאום הוא הופך להיות המבוגר האחראי. התהליך הרגשי שבו רואים הורה שהעריצו ואוהבים והקשיבו לו ונועצו בו בכל החלטה משמעותית, ופתאום יש שבר".

כהן מספרת על שיחה שקיימה עם אישה בעשור השישי לחייה שמטפלת באמה, וכאשר שאלה על נקודת הקושי המענה היה "השבר לראות שהאימא היא כבר לא מי שהחליטה, עשתה, בישלה וטיפלה גם בנכדים ופתאום אני לא מזהה את האימא שלי, כשהיא כבר דמנטית ולא זוכרת איך קוראים לי ולפעמים צועקת בלילה. זה שבר נוראי לראות הורה במצב כה, וכך גם כשמדובר בבן זוג. יש לי מטופלת שאומרת לי שלא עם בן הזוג הזה היא התחתנה. היא התחתנה עם גבר שטיפל בי וחיזר אחריי ופתאום הוא סיעודי ואני מטפלת בו. זה שבר נוראי".

כשהלב נקרע בין מצוות כיבוד הורים למציאות היומיומית - בואו לשמוע תשובות

הרב ארנון מציין כי המקורות היהודיים בסוגיה זו הם רבים, אם כי לא מדובר במדע מדויק, בשולחן ערוך מדויק של גבולות, וכאשר דנים בכל שאלה יש לבחון את המציאות הרלוונטית לכל משפחה ומשפחה. "השתדלנו ללמוד את הדברים ולברר אותם, ועל כל משפחה ששואלת אנחנו מדברים בינינו ומחליטים מה המענה ההלכתי הנכון. גם בשידור שנקיים בעוד כשבועיים אין מטרה לתת מענה הלכתי מדויק אלא כיווני מחשבה".

כיוון מחשבה שכזה נוגע לחלוקה בין היחס להורה צלול להורה שאינו צלול ואינו יכול לתת מענה לעצמו, וכאן עולה שאלת זהותו של המבוגר האחראי. החלוקה הזו, מדגיש הרב ארנון, לקוחה מהתלמוד ומספרות ההלכה.

הדברים משתנים גם בין ילד אחד למשנהו. לעיתים לאחד יש אפשרות כלכלית המאפשרת לו להשקיע זמן רב יותר בטיפול בהורה הסיעודי, ולעומתו אח אחר מטופל בילדים ובקשיי פרנסה ואינו יכול לעשות זאת. הדברים גורמים לעיתים לחילוקי דעות והתנגשויות בין אחים כאשר אח אחד מבקש לממן מטפל והאח האחר תובע שהמטפלים בהורה יהיו אך ורק האחים. "זה הופך לוויכוחים לא פשוטים בתוך המשפחות. לשם כך אנחנו מקיימים פגישות בזום עם משפחות כדי לתת הכוונה תורנית בנושא".

על האופן בו ניתן לסייע לבת זוג המגלה שהבעל לו נישאה אינו עוד אותו אדם חזק שהכירה, אומרת נורית כהן כי התשובה לכך רחבה מאוד וגם היא תזכה להתייחסות רחבה בכנס. ברמה העקרונית היא מספרת על עבודתה מול המשפחה היא מתמקדת בשאלה מה עבור המשפחה המסוימת הזו נחשב כיבוד הורים ומהי בעיניהם המשימה המונחת לפתחם של בני המשפחה.

מפגש כנה, אמיץ ועמוק על הגבולות, הרגשות והבחירות שבטיפול בהורים מזדקנים

"אנשים מרגישים שהם צריכים לקחת הכול על הכתפיים שלהם. זה כבד להם והם לא מצליחים לעמוד במשימה. נכנסים לוויכוחים קשיים והתפרקות והמשימה שלי היא לפרוס את הדברים ולראות מה נכון ומה לא, מהו הגבול", אומרת כהן ומוסיפה כי בעבודה מול המשפחה הדגש הוא גם על הצורך של כל בן משפחה לכבד את עצמו כישות עצמאית ולא ככזו שכל אישיותה היא אישיות המחויבת לזולת. מתוך כך מתבררת יותר שאלת גבולות המחויבות וגבולות העשייה.

"יש מי שאומר שהוא רוצה לעשות הכול למען האבא, כדי שבבוא היום כאשר הוא יעמוד מעל הקבר של האב הוא יידע שהוא עשה הכול. אני אומרת להם שאני איתם, אבל בואו נפרוט לרגע מה זה הכול", אומרת כהן ומציינת בהקשר זה גם את ההקשר הרגשי הנפשי שמעבר להקשר הפיזי של טיפול במחלתו של ההורה. לעיתים הצורך הוא פשוט להיות ליד ההורה ולא רק לעשות. "כשני מדברת עם אנשים הרבה פעמים הם אומרים שהם פתאום יכולים לנשום כי עד עכשיו חשבו שהתפקיד שלהם הוא להכניס להורה עוד אוכל כשהוא כבר לא יכול לאכול כמויות כאלה, אבל המצפון אמר להם שלאכול זו הארכת החיים. צריך להסתכל על הצורך האמיתי של בן המשפחה שמולנו, וכשמבינים את זה ומתכווננים לזה משהו נרגע ואפשר פתאום לנשום".

מפגש הזום 'המבוגר האחראי' יתקיים ביום שלישי י"ב חשוון, 3 בנובמבר. הציבור הרחב מוזמן להירשם מראש להשתתפות.