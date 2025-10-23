סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, יקיים פגישה חריגה עם בכירי צה"ל בקריה בתל אביב לפני המראתו חזרה לארה"ב בתום ביקורו בישראל.

הבוקר (חמישי) יגיע ואנס לתל אביב וייפגש תחילה עם שר הביטחון ישראל כ"ץ ואחריו גם עם השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש אגף המבצעים איציק כהן וראש אגף המודיעין שלומי בינדר.

בפגישה תוצג בפניו סקירה ביטחונית רחבה, ובין היתר הוא ייחשף למידע על פעילות התיאום הביטחוני המבוצעת בימים אלה ברצועת עזה.

לקראת הביקור הצפוי בקריה נערכת המשטרה לחסימות תנועה נרחבות בתל אביב ובדרכים המובילות אליה. הבוקר נחסם כביש 1 לכיוון מערב, ממחלף גינות סחרוב ועד נתב"ג. בהמשך היוםתיסגר לתנועה גם הדרך לכיוון מערב בכביש 1, וכן ייחסם כביש 20 (נתיבי איילון) לצפון באזור מחלף השלום בתל אביב.

במשטרת ישראל עדכנו כי בין השעות 10:00 ל-14:00 ייסגרו לתנועה מספר רחובות מרכזיים בתל אביב, זאת בשל סידורי האבטחה סביב ביקורו של ואנס בקריה: רחוב קפלן - מרחוב אבן גבירול ועד רחוב יגאל אלון, לשני הכיוונים, דרך מנחם בגין - מז’בוטינסקי ועד רחוב חשמונאים, לשני הכיוונים, רחוב לסקוב - מרחוב הפטמן ועד רחוב קפלן, לכיוון צפון, רחוב הפטמן - מרחוב שפרינצק ועד רחוב לסקוב, לכיוון מערב, רחוב לאונרדו דה וינצ’י - מרחוב הפטמן ועד רחוב קפלן, לכיוון צפון, רחוב דובנוב - משדרות שאול המלך ועד רחוב הארבעה, לשני הכיוונים, רחוב דניאל פריש - מרחוב אבן גבירול ועד רחוב דובנוב, לכיוון מזרח, רחוב שאול המלך - מרחוב אבן גבירול ועד דרך נמיר, לשני הכיוונים ורחוב ויצמן - מרחוב ברקוביץ’ לכיוון דרום. בנוסף, העליות למחלף השלום ייחסמו מצפון ומדרום.

כמו כן בין השעות 10:00 ל-13:00 תיסגר תחנת רכבת ת"א השלום לכניסת ויציאת נוסעים.