יממה לאחר שבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג קבע כי ישראל צריכה לאפשר את פעילות של אונר"א ברצועת עזה, מבהיר בכיר ישראלי כי הדבר לא בא בחשבון ואין שום כוונה לשנות את המדיניות הקיימת כלפי הארגון.

"מבחינתנו אונר"א לא תדרוך עוד בעזה. הניסיון של ישראל עם סוכנויות או"ם בעזה מוכיח כי הן כשלו כישלון חרוץ בתפקידן, או הושפעו והופעלו בפועל בידי חמאס", אמר הבכיר לכאן רשת ב'.

הוא הוסיף כי הועבר מסר ברור גם לאמריקנים בעניין זה. "אנחנו מקווים שהאמריקנים יראו עין בעין עם ישראל בסוגיה הזאת".

בפסק הדין שניתן אתמול לבקשת האו"ם, נקבע כי ישראל לא הצליחה להוכיח שחלק משמעותי מעובדי אונר"א פעלו עבור חמאס, וכי לא הוצגו ראיות לכך שהסוכנות איננה גוף ניטרלי.