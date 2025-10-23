יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני יו"ש, חבר הכנסת צבי סוכות, פנה במכתב לרמטכ"ל, אייל זמיר, בקריאה לעצור את הכוונה לצמצם ואף להפסיק את פעילות כוחות ההגנה המרחבית (ההגמ"ר) הפועלים ברחבי יהודה ושומרון.

במכתבו התריע סוכות כי המהלך המסתמן עלול להוביל ליצירת פערי ביטחון חמורים דווקא בתקופה שבה רמת האיומים הביטחוניים נמצאת בעלייה.

ח"כ סוכות הדגיש כי בגזרת יו"ש טרם ננקטו צעדים מעמיקים לבלימת תאי הטרור הפועלים באזור. לדבריו, מאז פרוץ המלחמה גויסו אלפי אזרחים בצווי שמונה לצורך תגבור ההגנה ביישובים, וכוחות המילואים הללו מילאו תפקיד מרכזי בשמירה על ביטחון התושבים.

על פי הנתונים שהעביר סוכות לרמטכ"ל, בשבועות הקרובים צפוי צמצום של כ-30% בכוחות ההגמ"ר, ובהמשך אף הפסקת פעילותם המלאה - מבלי להשיב את כוחות ההגנ"ש ליישובים. "מצב זה מותיר יישובים רבים עם סד"כ הגנה נמוך מזה שהיה ערב המלחמה ומעמיד אותם בפני סכנה ממשית", התריע סוכות.

עוד הוסיף כי הפתרון המוצע על ידי גורמים בצה"ל, הפעלת צו השמירה המטיל את האחריות הביטחונית על התושבים עצמם, אינו בר-ביצוע. לדבריו, "יישובים קטנים אינם יכולים לממן את צורכי הביטחון הנדרשים, ואין הצדקה להטיל על אזרחי המדינה תשלומים גבוהים כל כך בעבור ביטחונם האישי".

בסיום מכתבו קרא ח"כ סוכות לרמטכ"ל לפעול באופן מיידי למניעת הפסקת פעילות כוחות ההגמ"ר, לפחות עד שיימצא פתרון שיבטיח את ביטחונם של כל יישובי יהודה ושומרון.