הליגה נגד השמצה פרסמה אתמול עדכון מדאיג על מצב האנטישמיות בעיר ניו יורק, החושף כי בשנת 2025 כבר התרחשו מאות מקרים של הטרדה, ונדליזם ואלימות פיזית נגד חברי הקהילה היהודית בעיר.

המרכז לחקר הקיצוניות של הליגה מזהיר כי האירועים הולכים ומתרבים בתדירות ובעוצמה, ומתרחשים בכל חמשת הרובעים של העיר.

"ההיקף והמספר של הפעילויות האנטישמיות בניו יורק השנה מדאיגים מאוד", אמר סקוט ריצ'מן, מנהל אזור ניו יורק/ניו ג'רזי בליגה נגד השמצה. "מהתקפות אלימות על יהודים המזוהים כיהודים ועד איומים על בתי כנסת ורטוריקה העושה דה-הומניזציה ליהודים בקמפוסים - האנטישמיות כבר לא מסתתרת, היא גלויה, והיא גורמת ליהודים בניו יורק להרגיש לא בטוחים באחד המרכזים החשובים ביותר של החיים היהודיים בעולם".

הנתונים הראשוניים מצביעים על המשך מסוכן של רמות השיא שנרשמו בשנת 2024, אז ניו יורק הובילה בכמות האירועים האנטישמיים בארה"ב, עם 976 אירועים.

איומים אחרונים כללו תוקף שטען שהוא "גלגולו של אדולף היטלר" ותוכנית ל"טבח" יהודים במרכז דתי בברוקלין. בשנת 2024 תועדו 157 אירועים שכוונו נגד בתי כנסת, מרכזים קהילתיים יהודיים ואתרים קהילתיים אחרים, והמגמה נמשכת גם השנה.

המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט, אמר: "מה שאנחנו רואים בניו יורק הוא פשוט מזעזע, וברגע זה הקהילה היהודית זקוקה לכך שכל נבחרי הציבור יתייצבו ויידרשו לנושא. בערב של עימות חשוב בין מועמדים לראשות העיר, חיוני שכל מועמד יבהיר את עמדתו ויפרט את האסטרטגיה שלו לשמירה על ביטחונם של יהודי ניו יורק בתקופה חסרת תקדים זו".

יותר ממחצית מהתקיפות האנטישמיות בשנת 2024 כוונו נגד קורבנות חרדים מזוהים, המהווים כ-20% בלבד מהאוכלוסייה היהודית בעיר. בפברואר 2025 התרחשו שלוש תקיפות נפרדות על יהודים חרדים בתוך 48 שעות. ביוני, אדם שומר שבת הוכה עד אובדן הכרה בזמן שהתוקף צעק אמירות לגבי עזה.

אירועים אנטישמיים הקשורים לישראל עלו מ-5% ב-2022 ל-58% ב-2024 - מגמה שנמשכת גם בשנת 2025. הפגנות בשנת 2025 כללו קריאות "לשרוף את תל אביב עד היסוד", האדרת טרוריסטים ושלטים עם הכיתוב "גלובליזציה של האינתיפאדה".

בקמפוסים האקדמיים התמונה חמורה במיוחד: 191 אירועים התרחשו בקמפוסים בניו יורק בשנת 2024, כאשר אוניברסיטת קולומביה לבדה רשמה 53 אירועים - המספר הגבוה ביותר מכל מוסד בארה"ב. אירועי 2025 כוללים פליירים הקוראים לסטודנטים "לרסק את הציונות" והשחתת חדר תפילה יהודי.

בעקבות עדכון המגמות, הליגה נגד השמצה קוראת להעלות שאלות בפני המועמדים לראשות העיר בניו יורק בעימות ביום רביעי הקרוב, בנוגע למדיניות הספציפית שהם מתכוונים ליישם להגנה על הקהילות היהודיות ומה המסר שלהם ליהודים בניו יורק החשים חרדה לנוכח העלייה באירועים האנטישמיים.

מאות מקרים תועדו בשנת 2025 בלבד בכל רחבי מנהטן, ברוקלין, קווינס, הברונקס וסטטן איילנד, והמגמה ממשיכה להדאיג את מנהיגי הקהילה היהודית בעיר.