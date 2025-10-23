יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מותח הבוקר (חמישי) ביקורת על השתתפותם של בכירי הבית הלבן בישיבות קבינט ובישיבות של המטה הכללי של צה"ל.

"אנחנו מדינה עצמאית, הייתי אומר לארה"ב תודה רבה לכם, אבל מדובר בהחלטות שלנו", אמר ליברמן.

הוא הזכיר גם את השעות האחרונות של המלחמה באיראן שנשיא ארה"ב אילץ את מטוסי חיל האוויר להסתובב באוויר לפני התקיפה שבאה בעקבות מטח קטלנים של טילים שפגע בישראל, "הייתי אומר לנשיא ארה"ב, תודה רבה אבל זו החלטה רק שלנו".

על הדחתו של ראש המל"ל צחי הנגבי אמר ליברמן כי "תרבות החנופה אצל נתניהו מזכירה שלטון של צפון קוריאה. הנגבי העז להשמיע עמדה עצמאית ואז התחיל לספור לאחור".

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס שמבקר בישראל נע ממקום למקום בשיירה מאובטחת, ומאז נחיתתו הורגשו עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, בין השאר גם באזור קריית גת - שם הוקמה המפקדה האמריקנית - וגם במרכז הארץ, באזור ירושלים ולאורך כביש 1.

ביקורו של ואנס יימשך עד היום ב-14:00, ועד המראתו מהארץ צפויים שיבושים קשים נוספים בתנועה וחסימות רבות במרכז ובאזור ירושלים. בין היתר תיסגר היום בין 10:00 ל-13:00 תחנת הרכבת תל אביב-השלום, ובין 10:00 ל-14:00 ייחסמו לתנועת כלי רכב, תחבורה ציבורית והולכי רגל צומת עזריאלי והרחובות הסמוכים לקריה בתל אביב.