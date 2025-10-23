המשטרה הצבאית עצרה הלילה (חמישי) שני אחים חרדים עריקים מצה"ל בביתם עיר רמלה.

המעצרים מתווספים לסדרת מעצרים של תלמידי ישיבות שהתרחשה במהלך השבוע האחרון והתקבלה בתגובות סוערות ברחוב החרדי.

במקביל לפעילות ברמלה, דווח על ניסיון מעצר נוסף בבאר שבע, שבו הדיירים סירבו לפתוח את הדלת לשוטרים הצבאיים, והמעצר לא בוצע.

כמו כן בחור ישיבה חסיד חב"ד ששב אתמול מניו יורק נעצר בנתב"ג על ידי המשטרה הצבאית.

ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) הגיב בחריפות למעצרים: "גם הלילה שלחה היועצת המשפטית לממשלה את המשטרה הצבאית לעצור צעירים שכל 'חטאם' שתורתם אומנותם. למרות שבמשך חודשים ההשתוללות הדרקונית נגד עולם התורה לא קידמה את היעדים שהציבה, היא מסרבת להכיר בכישלון ומנסה לגרור את העם היהודי למלחמת אחים".

פרוש הזכיר את מכתב המחאה שיזם ועליו חתמו 24 חברי כנסת ממפלגות הקואליציה, המתנגד למעצרים של תלמידי ישיבות.

"המכתב שעליו חתמו אתמול לבקשתי חברי כנסת משלל מפלגות, נגד המעצרים של בני הישיבה, החתן והיתום, מעיד כי רוב העם אינו תומך בגישה הלוחמנית נגד עולם התורה".

חבר הכנסת סיכם בקריאה: "הגיע הזמן להפסיק, לפני שיהיה מאוחר מדי".

אתמול התקיימו מחאות גדולות במספר מוקדים ברחבי הארץ בעקבות מעצרם של שלושה תלמידי ישיבות עריקים, ביניהם חתן שנעצר בשבע ברכות ויתום שנעצר בשבעה על אביו.

מאות מפגינים יצאו לרחובות בבני ברק, ירושלים וצפת, חסמו צירים מרכזיים כשהם דורשים את שחרור הבחורים ואת ביטול צווי הגיוס לבני ישיבות.

ההפגנות התמקדו בכביש 4 סמוך לבני ברק, ברחוב ז'בוטינסקי בעיר, בצפת ובכיכר השבת בירושלים.

כוחות משטרה רבים הוזעקו למקומות ופעלו לפיזור המפגינים, כאשר בחלק מהמוקדים דווח על עימותים קשים בין המפגינים לשוטרים.