גדולי התורה הליטאיים החליטו אמש (רביעי) על קיום עצרת המונים ביום ראשון הקרוב בירושלים, בעקבות גל מעצרי תלמידי ישיבות שהתרחש בימים האחרונים.

ההחלטה התקבלה בשיחה טלפונית בין הרב דב לנדו השוהה בימים אלה בלוס אנג'לס במסגרת מסע למען 'קרן עולם התורה' לרב משה הילל הירש.

בשיחה טלפונית עם הרב הירש אמר הרב לנדו: "נראה לי לעשות עכשיו עצרת גדולה של תפילת רבים - וזה יוכל לעזור מכל הבחינות. אם דעתכם גם ככה - אז דעתי שזה הדבר הנכון כעת".

בעקבות כך החלה היערכות ברחוב החרדי לקיום העצרת ההמונית ביום ראשון הקרוב. צפויים להשתתף בה עשרות אלפי בני ישיבות מכל רחבי הארץ.

במקביל הגיע הרב הירש בליל אמש למסור שיחת חיזוק לבחורי הישיבות המוחים מול כלא 10,

מהלכי המחאה מגיעים לאחר שבוע סוער שבו נעצרו מספר תלמידי ישיבות, ביניהם חתן שנעצר במהלך שבעת ימי השבע ברכות ויתום שנעצר בשבעה על אביו - מעצרים שעוררו גל מחאה והובילו למכתב מחאה משותף של 24 חברי כנסת ממפלגות הקואליציה.