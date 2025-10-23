נחום מיקלר, אברך ממודיעין עילית שנעצר לפני כחודש בנמל התעופה בדרכו לאומן ונכלא 13 יום בכלא הצבאי, תיאור הבוקר (חמישי) את תנאי הכליאה וטען כי מדובר ב"סכנה רוחנית", כלשונו.

"שמונה אנשים בחדר אחד - חילונים, דרוזים, חיילים מהחזית. אווירה קשה מאוד, בטח למישהו שבא מעולם התורה", הוא תיאר את ההלם התרבותי הראשון בראיון לרדיו 'קול חי'.

"כל דבר בכלא מוגבל בשעות - אפילו תפילה. מקבלים שעה לשחרית, חצי שעה למנחה וערבית. אתה לא יכול פשוט לשבת בבית הכנסת מתי שאתה רוצה. היום מתחיל בשש בבוקר ונסגר בתשע וחצי בערב. הכול מתוזמן - ספירות, ארוחות, נעילות", הוסיף.

הקושי הרוחני, לדבריו, היה מהאתגרים הקשים ביותר: "זה ניסיון עצום. אתה בחדר עם מסך טלוויזיה פתוח כל היום, לא תמיד אתה יכול לכבות. גם אם אתה לא מסתכל - אתה מושפע מהאווירה. זו לא סביבה שמתאימה לחרדים".

קושי נוסף נבע לדבריו מהעובדה שהמפקדות בכלא הן כמעט כולן נשים: "אתה צריך לבקש מהן דברים בסיסיים, זה יוצר תחושה לא פשוטה בכלל. "אני לא ממליץ לאף אחד לחשוב ש'כדאי לסיים עם זה'. זה מקום לא קל, לא רוחנית ולא רגשית. אבל בתוך כל הקושי, הרגשתי גם שליחות".