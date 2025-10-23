אם אתם מנהלי חינוך, אתם ודאי מכירים את הבעיה הכי גדולה בשיווק שלכם.

אתם משתפים פוסטים ברשתות, עושים ימים פתוחים, מכינים סרטוני תדמית - אבל זה לא מספיק טוב למה? חסר נרטיב חד ומזוקק. ובלעדיו פשוט לא תצליחו באמת.

אסטרטג השיווק צביקה טרוסט מעניק לכם עקרונות זהב מיתוך ספרו החדש “מה הסיפור החינוכי שלך?”.

למה שיווק מבוסס תוכן לא מספיק?

בעולם שבו כל אחד מוכר משהו - תכניות, רעיונות, שירותים - הארגונים שמצליחים לא מתמקדים במה שיש להם. הם יודעים לספר מי הם.

רוב תהליכי המיתוג הבסיסיים שאנחנו מכירים מבוססים על רעיון פשוט:

“יש לנו מה להציע. בוא נמצא את מי שצריך את זה”.

זה עובד - אבל רק ברמה השכלית. מה שקיבלנו פה הוא מפגש של צרכים:

ההורים רוצים תיכון עם יחס אישי? אנחנו יודעים לתת את זה.

התלמידים רוצים מרחב לפיתוח יזמות? יש לנו תוכנית כזאת.

אבל זה שטחי. אין פה חיבור רגשי. אין הדדיות. יש בינינו מחיצה: אנחנו כהנהלה בצד אחד, והקהילה והלקוחות בצד השני. המפגש הזה נשאר רק תכליתי - עסקה. “אני נותן, אתה מקבל.”

ואם מחר יציעו להם מוצר טוב יותר - הם ילכו לשם.

עוברים לשיווק מבוסס נרטיב ומצליחים להלהיב קהילה שלמה

נרטיב הוא לא סלוגן, והוא לא רק מסר שיווקי.

זהו הסיפור העמוק שמסביר למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, עוד לפני ה”איך” וה”מה”.

זו התפיסה שמניעה את הארגון קדימה, הרוח שמתחת לכנפיים של כל אסטרטגיה טובה - הנשמה שמעניקה משמעות ומחברת קהילה שלמה סביב דרך וחזון.

הצלחות מהשטח

באחד מבתי הספר להזדמנות שניה הובלנו קבוצת מיקוד עם תלמידים ובה ניצתה התובנה: זה לא עוד בית ספר שמצטיין ביחס אישי - אלא יש כאן תפיסה אחרת.

המורים לוקחים כל תלמיד כפרויקט אישי להצלחתו בחיים.

מכאן נולדה תפיסת הנרטיב שפיתחנו. במקום “תיכון עם יחס אישי” בנאלי -

הפכנו את בית הספר ל “תיכון 1on 1 לבגרות” - נרטיב חד, קליט ושונה.

חמישה עקרונות לנרטיב מנצח



צביקה טרוסט מתאר בספרו חמישה עקרונות שכל מנהל חייב להכיר:

מקוריות ואותנטיות - לא סיסמאות גנריות, אלא זהות אמיתית וייחודית. לאתגר את המובן מאליו - נרטיב אמיתי מנער תפיסות ומוציא את הקהילה מאזור הנוחות. מענה על צורך סמוי - לא מה אנחנו רוצים להציג או מה הלקוחות רגילים לחפש, אלא מה באמת מניע את הקהילה מבפנים. העזה להקדים את המציאות - נרטיב חזק יוצר כיוון גם לפני שהמוצר שלכם מוכן במאה אחוז. השראה פנימית - אם זה לא מדליק אתכם כמנהלים, זה לא ידליק אף אחד אחר.

ד שאין לו נרטיב - עובד קש

