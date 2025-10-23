השר לשעבר חיים רמון מעריך שלממשלת נתניהו אין סיבות לדאגה והיא תמלא את ימיה בשל חולשתה של האופוזיציה.

"הרצון של נתניהו זה לכהן עד סוף הקדנציה.מי שהיה אומר לנתניהו ב-7 באוקטובר שהוא יגיע לשנה האחרונה של הקדנציה כשמצבו בסקרים יותר טוב ממה שהיה טרם 7 באוקטובר הוא היה אומר לו: 'אדוני, אתה הוזה, זאת פנטזיה'. אני מעריך שהבחירות ייערכו קרוב למועדן, מתישהו בין אפריל לאוקטובר", העריך רמון בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף "נתניהו מאמין שהוא יכול לעשות עוד ועוד דברים. מה עוד שמולו ניצבת אין אופוזיציה, שזה מחזה מביך. נער הייתי וגם זקנתי ואני לא זוכר אופוזיציה כל כך עלובה. מדברים על גוש האופוזיציה - מעולם לא ראיתי גוש מפורר כל כך", קבע רמון.

דוגמה טובה מבחינתו להתנהלות האופוזיציה היא ההצבעה בקריאה טרומית על חוק החלת הריבונות ביו"ש. "יש נושאים שגם הצבעה טרומית היא קריטית בהם. יאיר לפיד, ברגע האחרון הוא נכנס ביחד עם יו"ר הסיעה שלו, יש לו 24 ח"כים שאם חלקם היו מגיעים, ההצעה הייתה נופלת. זה בנושא הכי אידיאולוגי - יהודה ושומרון".

להערכתו של רמון, "אם יוכרזו בחירות הם יהיו בחודש אפריל-מאי, זו הצלחה פנומנלית לנתניהו. זה לא שהוא גוליבר, האופוזיציה היא חבורה של גמדים פוליטיים. כרגע בכל הסקרים, כל המגמות, אם אני מנתח נכון, גוש נתניהו מול אין גוש מולו נמצאים בערך בשיוויון".