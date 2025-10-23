סיום הש"ס נערך השבוע לעילוי נשמת גיבור ישראל יוסף איתמר ברוכים הי"ד, שנפל בקרבות שאחרי הטבח בשמחת תורה.

את המעמד יזמו אביו מאיר ברוכים ואחיו שרון במסגרת מפעל “דף היומי במשניות” בראשות הרב שמואל הלפרין.

במעמד השתתפו עשרות לומדים ורבנים, בהם הרב יוסף שיינין, רב העיר אשדוד, והרב ברוך פורטנוי, רב קהילת אוהל שמואל. אך רגע אחד במהלך הערב ריגש במיוחד את כל הנוכחים - סיפור על מסר שמיימי שחיכה לרגע הנכון.

הרב פורטנוי סיפר כי ביום שבו סיים האב את הש"ס, הגיע לבית המשפחה אדם שסיפר כי יוסף איתמר, כשהיה פצוע בקרב, ביקש ממנו להעביר מסר להוריו. אותו אדם, שלא ידע כי יוסף איתמר נפטר מפצעיו, שכח את הבקשה. רק לאחרונה נזכר, בירר מה עלה בגורל החייל, וגילה כי נפל בקרב. אז הבין כי עליו למלא את שליחותו. המסר היה קצר ופשוט, “תגיד להם שאני אוהב אותם.

המסר, שהגיע בדיוק ביום הסיום שנערך לעילוי נשמתו, הותיר את הנוכחים נדהמים ונרגשים. בני המשפחה ראו בכך אות חיזוק מן השמיים, כסימן שיוסף איתמר הי"ד ממשיך ללוותם מלמעלה ולשמוח עימם בשמחת התורה.