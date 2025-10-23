אירוע הנצחה מיוחד נערך אמש (ד') לזכרו של סא"ל (מיל') הרב בנימין מכלוף ז"ל, ששירת במשך שנים ברבנות הצבאית, בין היתר כרב פיקוד הצפון וכראש אגד המחץ במילואים.

האירוע התקיים בהשתתפות בכירי הרבנות הצבאית, בהם רמ"ט הרבנות הצבאית אל"ם הרב שהם עורקבי, רמ"ח הרבנות אל"ם הרב חיים וייסברג, רב פיקוד הצפון סא"ל הרב רוני רקח, תת-אלוף (מיל') יורם כנפו ובני משפחת מכלוף.

רמ"ט הרבנות הצבאית, הרב שהם עורקבי, אמר, "הרב מכלוף היה איש של מעשה, התורה שלו לא הייתה תלויה באוויר אלא הוא היה מוריד את הדברים לקרקע ויורד לפרטי פרטים. הרב מכלוף שילב את 'עוזי וזמרת י-ה', ידע לבקש ולדרוש את הדברים אך יחד עם זאת היה 'וזמרת י-ה'. הוא היווה מגדלור של 'לא תגורו מפני איש' ולא פחד ליזום או לעשות והכל למען עם ישראל".

רב פיקוד הצפון, סא"ל הרב רוני רקח, הוסיף, "ברוך אומר ועושה - משפט אשר היה שגור בלשונו של הרב, משפט זה מרכז שתי תכונות מיני רבות שהיו לרב זכרו לברכה. כל מי שהיה במחיצתו ראה את עשייתו הבלתי פוסקת - במדים ובאזרחות, בחטיבה, באוגדה ובפיקוד, בבית ובקהילה. חלומות רבים שהתגשמו, יוזמות שלא ניצפו בשום מקום, רתימת מפקדים במעלה הראשונה. כולנו יודעים - יש פה דמות גדולה שאמרה ועשתה. הרב הטביע חותם לדורות בעשייתו המופלגה".