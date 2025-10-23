במלאת שנה לנפילתו של רס"ל אביתר בן יהודה, התקיים אמש (רביעי) ערב זיכרון מרגש במרכז התורה והארץ בניצן - המקום בו שימש אביתר כמנהל תפעול ותחזוקה. אביתר נהרג בשנה שעברה מפיצוץ מטען במהלך פעילות מבצעית בשומרון.

במהלך האירוע נחנכה כיתת לימוד חדשה הנושאת את שמו של אביתר. בכיתה תוצג גם תערוכה מיוחדת על כפר-דרום, כחלק מהנצחת מורשתו ופועלו.

בין המשתתפים באירוע נכחו עובדי המרכז, חבריו של אביתר מהשירות הצבאי ובני משפחתו. אחד מרגעי השיא היה עם כניסתו של סגן-אלוף יקי קליין, מפקד הגדוד שנפצע קשה באותו אירוע בו נהרג אביתר. קליין נשא דברים מרגשים לעיני המשתתפים.

כחלק מהאירוע, ערך אביו של אביתר סיום מסכת לעילוי נשמת בנו. במרכז התורה והארץ ציינו כי אביתר היה דמות אהובה ש"השרה אווירה נעימה אצל כל הסובבים אותו ונרתם לכל משימה בחיוך שלא מש מפניו בכל עת".

שוקי שומרון, מחבריו לעבודה, הספיד אותו ואמר, "אביתר החייכן. החיוך כאילו לא מש מפיו בארבעת החודשים שזכיתי להכירו. נעימות בלתי ניתנת להסברה. תמיד תמיד נעים. תמיד עונה בסבלנות, ברכות, בנועם... אני מרשה לעצמי לומר שכולם כולם בעבודה אהבו (ועדיין אוהבים) אותו מאד. טוב לב ומתוק במיוחד!... הכרתי חבר חדש ויקר לזמן מועט מדי".

צילום: משה הרשטיק

