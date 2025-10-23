ראש השב"כ החדש, דוד זיני, נשא הבוקר (חמישי) דברים בטקס מינויו הרשמי שנערך במשרד ראש הממשלה בירושלים.

בנאומו התייחס זיני לאתגרי הביטחון הלאומי ולמציאות החברתית בישראל, והדגיש את מחויבותו לשירות הציבור ולשמירה על עקרונות החוק והמוסר.

"נראה לי שהיום המצב הרבה יותר קל מלפני שנתיים, אבל יש אתגרים לפנינו," אמר זיני בפתח דבריו. "המציאות הנוכחית מייצרת אי ודאות, ואנו אנשי השב"כ נפעל כשליחי ציבור - שליחי כל העם."

בהתייחסו לשיח הציבורי בישראל אמר זיני: "אנחנו חיים במציאות שבה לעיתים הוויכוח הציבורי הוא לא רק על הדרך אלא גם על הקריטריונים - מה אמת ומה שקר. זהו אתגר גם עבור שירות הביטחון הכללי, שנדרש לפעול על פי חוק, באופן מוסרי, ולאפשר מגוון של דעות במסגרת דיון פתוח וללא משוא פנים. אבל כשההחלטה מתקבלת - נפעל באופן נחרץ".