לוחמי חטיבת הצנחנים בפיקוד חטיבת יהודה חשפו והחרימו כספים וחומרי הסתה במהלך פעולה שנערכה השבוע במשרדי "אגודת הצדקה האיסלאמית" בחברון.

המהלך בוצע במסגרת מאמץ לסיכול מימון טרור והחרמת אמצעי תעמולה ופרסום המעודדים אלימות.

האגודה המציגה עצמה כגוף סיוע לנזקקים למעשה כזרוע ארגונית של חמאס באזור, ומעורבת בגיוס וכינוס כספים שמועברים למימון פעילויות הארגון.

במהלך הבדיקה נתפסו בסניף בחברון כ-165,700 שקלים שיועדו לטרור. בנוסף לכספים, אותרו במתחם חומרי הסתה שכללו, בין היתר, מחשבים, מכשירים טכנולוגיים, תיקים, מסמכים ועותק מספרו של המנהיג הנאצי אדולף היטלר, "מיין קאמפף". הכוחות ביצעו אטימה מלאה של הדלת הראשית במתחם שבו אותרו חומרי ההסתה והכספים.