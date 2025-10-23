מפגינים פרו-פלסטינים רעולי פנים התפרצו השבוע להרצאה של פרופסור ישראלי לכלכלה באוניברסיטת סיטי בלונדון, קראו לעברו קריאות נאצה ואיימו על חייו.

המפגינים התקרבו עד לפניו, כינו אותו "פושע מלחמה" ו"נאצי". אחד מהם אף איים עלי ואמר לו "נכרות לך את הראש".

הרקע לקמפיין נגד פרופ' בן-גד הוא שירותו הצבאי בצה"ל, אותו סיים בשנת 1985. ארגון סטודנטים בשם "City Action for Palestine" מנהל נגדו מסע הסתה בשבועות האחרונים, במסגרתו הופצו עלונים ברחבי הקמפוס המכנים אותו "טרוריסט", והועלתה עצומה הקוראת לפיטוריו לאלתר.

"בושה לאוניברסיטת סיטי שמאפשרת לטרוריסט להיות בקרבת סטודנטים ערבים ומוסלמים וללמד אותם, למרות שהיה שותף פעיל ברצח בני עמם", נכתב בעצומה.

פרופ' בן-גד אמר ל"Sky News" אמר: "סיימתי את ההרצאה, ואז הפולשים נכנסו ממש מולי, קראו לי פושע מלחמה ונאצי. הם סירבו לעזוב, היו רעולי פנים. אחד מהם איים לערוף את ראשי".

לדבריו, הנהלת האוניברסיטה הגיבה באופן ראוי והציבה אבטחה נוספת בהרצאותיו. "הם הציעו לי חופשה בתשלום או אפשרות לעבוד מהבית על מחקריי", סיפר, "אבל בנסיבות האלה אני ממשיך בעבודתי. הסטודנטים מצפים לכך ממני ובצדק". הוא ציין "הדאגה העיקרית שלי היא לא לעצמי, אלא לסטודנטים היהודים שמותקפים בכל רחבי המדינה".

האירוע הוא חלק ממסע הסתה מתמשך של אותה קבוצה שמצהירה כי "לא תאפשר לרוע לשוטט חופשי בקמפוס".

בתגובה, למעלה מ-1,000 אנשי אקדמיה חתמו על מכתב פומבי בו גינו את מסע ההטרדה. לדבריהם, מדובר בניסיון מאורגן להפחיד ולהשתיק מרצה בשל היותו ישראלי או יהודי, "אנו מגנים כל מסע שמטרתו להרתיע ולסלק מרצים בגלל זהותם הלאומית או הדתית".

הנהלת האוניברסיטה הביעה תמיכה מלאה בפרופ' בן-גד. "האוניברסיטה לא תסבול הטרדה של אנשי סגל וסטודנטים", נמסר מדובר המוסד. "אנו דוחים את הפעולות הבלתי חוקיות של קבוצה קטנה זו, שאינה קשורה לאוניברסיטה או לאגודת הסטודנטים שלה. מיכאל זוכה לתמיכה מלאה של הנהלת האוניברסיטה ושל עמיתיו מכל הדתות והרקעים".