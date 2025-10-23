המגיש והמנחה עמוס ארבל הלך לעולמו בגיל 80. ארבל התפרסם בעיקר כמגיש תוכנית האקטואליה והאירוח "בין הכסאות" בערוץ 1, במהלך שנות ה-80 וה-90.

בסוף שנות ה-60 החל לעבוד ככתב של החדשות בפריז לצד ירון לונדון. במהלך שנות ה-70 עבד ארבל במחלקת החדשות של ערוץ 1, בין היתר ככתב צבאי במלחמת יום הכיפורים, ובהמשך ככתב הפרלמנטרי של החדשות.

במהלך מלחמת יום הכיפורים היה חלק מצוות הכתבים הצבאיים שנשלחו לסיקור המלחמה והיה בחזית הדרומית. במשך חצי שנה סיקר ארבל את צליחת התעלה, ואת האירועים באיסמעיליה ובעיר סואץ.

ב-1976 הקים ארבל את הדסק לענייני תרבות ואומנות במערכת "מבט", ולקראת סוף שנות ה-70 עבד במערכת החדשות כבמאי וייסד מספר תוכניות ורצועות שידור. ארבל הפיק וביים עשרות סרטים מסווגים לחיל האוויר במסגרת המילואים שלו.

ארבל פרש מעבודתו בטלוויזיה הישראלית ב-2012. הוא הותיר אחריו את אשתו רחל, וילדיהם קרן ואברי.