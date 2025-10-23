סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס התייחס להצבעה על חוק הריבונות בכנסת ואמר: "ההצבעה בכנסת הייתה מוזרה. אם זה היה תרגיל פוליטי - זה היה תרגיל פוליטי טיפשי, ואני נעלבתי מזה".

לדבריו, הממשל האמריקני אינו מתכוון לאפשר מהלכים חד-צדדיים מצד ישראל: "אנחנו לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית, ולא היינו מרוצים מההצבעה הזו".

לפני המראתו לארה"ב בנתב"ג התייחס ואנס גם לתוכניות העתידיות של הממשל לגבי עזה. "כל המטרה של הביקור היתה להבין איך לגרום לשלום להישמר, איך לעבור לשלב 2 בצורה מוצלחת. מצד אחד להבטיח סיוע הומניטרי ומצד שני ולהבטיח שחמאס לא יאיים על ישראל.

למרות כל הבעיות והמכשולים אנחנו במקום טוב - שני הצדדים מכבדים את הפסקת האש. הרעיון בעזה הוא להתחיל לבנות בהקדם באזורים שבהם אין חמאס, התקווה היא לבנות את רפיח מחדש תוך שנתיים-שלוש", דברי ואנס.