בצל ציון שנתיים למלחמת חרבות הברזל ולצד השמחה על שחרור החטופים, ממשיכים גם מיזמי ההנצחה שמחברים זיכרון, התיישבות וקהילה.

אחד מהם הוא מירוץ אית"ן, אירוע ההנצחה המסורתי לזכר הרב איתם הנקין הי"ד, בוגר ישיבת חיצים, שנרצח עם רעייתו נעמה בחג סוכות.

לכבוד איתם ונעמה, למען הדור הבא - רוצו איתנו

המרוץ יתקיים זו השנה השביעית בשיתוף מחלקת הספורט של המועצה האזורית שומרון, ויכלול שני מקצים - 5 ק"מ ו-10 ק"מ. ההפקה, בהובלת ישיבת חיצים, תכלול חולצה, מדליה וכיבוד עשיר לכל משתתף.

מרוץ אית"ן ה- 7 של ישיבת חיצים צילום: ישיבת חיצים

בישיבה מציינים כי המרוץ ייערך השנה בסימן 50 שנות התיישבות בשומרון, בדגש על החלוצים וממשיכי הדרך. "בוגרי ישיבה רבים משרתים בסדיר, בקבע או במילואים ואנחנו גאים בהם ומעריכים אותם על כך", נמסר מהישיבה, "ולכן, ישנה הנחה מיוחדת לחיילים ולמילואימניקים".

הרב איתם ונעמה הי"ד נרצחו בעת ששבו ממפגש חברי מחזור שלמדו יחד בישיבת חיצים. לדברי ראש הישיבה, הרב שי סויסה, "החברות שנוצרת בחיצים ממשיכה עוד שנים רבות אחר כך. זו לא תוצאה מקרית - זו אטמוספירה שאנחנו יוצרים כאן, עם השקעה עמוקה בתהליכים חברתיים, בקבלה ובהשקעה אחד בשני".

גם השנה: ריצה אחת שמכילה בתוכה עולם של ערכים, אהבה והתיישבות

לדבריו, גם כיום הישיבה פועלת לחבר את תלמידיה לבוגרים: "כשנמצאים בתוך הישיבה, גם להורים וגם לילדים קשה לפעמים לראות את האופק - את האדם שיצמח להיות. לכן, אנחנו מציגים לתלמידים את הבוגרים, ויוצרים בכך מוטיבציה אמיתית להמשך הדרך, גם ברגעים מאתגרים".

במסגרת האירוע ייערך גם מפגש בוגרים מסורתי, במעמד משפחת הנקין, ויוקדש זיכרון מיוחד לסיפור משפחתי שנגע בלב רבים. הרבנית חנה הנקין, אמו של הרב איתם, סיפרה על מאמצי המשפחה לשחזר את סיסמת המחשב האישי של בנה לאחר הירצחו, במטרה להוציא לאור את ספרו:

"הבת הצעירה שלי חשבה מה יכולה להיות הסיסמא ואז נזכרה במעשה קונדס. כשהרב איתם היה נער, יחד עם חבר, הם טיפסו על מגדל מים בקריית משה ותלו סדין ענק עם הגימטריה של שמותיהם. אנשים בשכונה ידעו מי עשה זאת. הבת אמרה: בטח זו הסיסמא - והיא צדקה. אני אומרת, אל תזלזלו במה שנראה לכם לפעמים מעצבן, כי זה יכול להציל אתכם".

כחלק מהנצחת דמותו, מקיימת הישיבה מדי שנה גם את "מסע איתם" - תהליך עומק לתלמידי שכבת י"א. בכך, רואה הישיבה ערך וזכות בשימור זכרו של הרב איתם ובחיבור תלמידיה לדמותו ולעשייתו.

הכאב לא שוכך, אבל הוא יכול להפוך למשמעות - הצטרפו למרוץ אית"ן

צילום: באדיבות המצלם

צילום: באדיבות המצלם

צילום: באדיבות המצלם