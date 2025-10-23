שוק הזהב העולמי חווה בשנה האחרונה תנודתיות חסרת תקדים. על רקע מתחים גיאופוליטיים, אינפלציה עולמית והיחלשות הדולר - משקיעים וצרכנים רבים פונים למתכת היקרה כמקלט כלכלי. לפי תחזית עדכנית של בנק ההשקעות ג’יי פי מורגן, מחיר אונקיית זהב עשוי להגיע עד 4,000 דולר לאונקיה כבר במהלך 2026, לאחר עלייה של עשרות אחוזים בשנה החולפת.

גם בישראל מורגשת התחזקות הביקוש למכירת תכשיטים, מטילי זהב ומטבעות. רבים מבקשים לדעת מהו הערך האמיתי של הזהב שברשותם - ומכאן החשיבות של הבנת סוגי הקרט ומחירי השוק.

מחיר זהב 24 קרט - הזהב הטהור ביותר

מחיר זהב 24 קרט משקף את ערכו של זהב טהור לחלוטין (99.9%) ולכן הוא נחשב לבסיס לכל עסקאות הזהב בעולם. כאשר מחיר הזהב העולמי עולה, ערכו של זהב 24 קרט מתעדכן בהתאם כמעט מיידית.

הזינוק החד האחרון, שנבע בין היתר מהמתיחות הכלכלית בין ארה"ב לסין ומהיחלשות הדולר, הביא את מחיר הזהב לשיא של יותר מ־4,200 דולר לאונקיה. המשמעות בפועל: גם בישראל מחירו של גרם זהב טהור גבוה מאי פעם.

מחיר זהב 21 קרט - נפוץ בתכשיטים בישראל

זהב 21 קרט (87.5% טהור) הוא אחד מסוגי הזהב הפופולריים ביותר בישראל, בעיקר בתכשיטים שמגיעים ממדינות מזרח התיכון וצפון אפריקה. מחיר זהב 21 קרט מחושב על בסיס מחיר הזהב הטהור, בניכוי היחס בין אחוזי הזהב לבין המתכות המעורבות.

הפער בין 21 קרט ל־24 קרט אינו גדול בתקופות של עליות חדות במחירי הזהב - ולכן גם תכשיטים ישנים מקבלים ערך גבוה יותר בשוק.

מחשבון הזהב - הדרך לדעת כמה שווה הזהב שלכם

בעידן הדיגיטלי אין צורך לנחש או להסתמך על הערכות לא מדויקות. שימוש במחשבון הזהב מאפשר להזין את המשקל המדויק של התכשיט או המטיל, לבחור את סוג הקרט (21, 24 או אחר), ולקבל שווי מדויק בזמן אמת לפי שער הזהב העולמי.

כלי כזה מסייע להגיע לעסקת מכירה או רכישה עם ידע מלא ויכולת מיקוח, ומונע מצב שבו מוכרים זהב במחיר נמוך מערכו האמיתי.

האם המחירים ימשיכו לעלות?

לצד התחזיות האופטימיות, יש גם מי שמזהירים מפני בועה אפשרית. כתבת “גלובס” ציינה כי מדובר בפריצה שלישית ב־50 השנים האחרונות - תופעה שבעבר הסתיימה בירידות חדות. עם זאת, בניגוד לעבר, הפעם רכישות מסיביות של בנקים מרכזיים וחששות מאינפלציה ממושכת עשויים להעניק לזהב תמיכה ארוכת טווח.

לסיכום

שוק הזהב נמצא בצומת דרכים: מצד אחד, תחזיות לשיאים חדשים ומחיר אונקיית זהב שעשוי להמשיך לטפס. מצד שני, הזהרות מפני תנודתיות גבוהה. בין אם ברצונכם למכור תכשיטים ישנים או להשקיע לטווח ארוך - מומלץ לעקוב אחרי מחיר זהב 21 קרט, מחיר זהב 24 קרט, ולהיעזר ב־מחשבון הזהב כדי להבטיח שאתם מקבלים החלטה מושכלת ומשתלמת.