שר המורשת עמיחי אליהו משיב לביקורת שהיפנה כלפיו עיתון "דה-מרקר" שפרסם כתבה בה תקף את החלטת השר לסגור את אתר הזיכרון שבמרחב התקומה בשבתות וחגים.

אליהו הבהיר כי ההחלטה לשמור את האתר סגור בשבת היא החלטה ממלכתית וערכית, המשקפת את רוחו של העם היהודי.

"בשבת עם ישראל מתייחד עם זכר הקדושים במנוחה, לא במסחר", אמר השר אליהו. “השבת היא נשמתו של העם היהודי ומן הראוי שביום הזה אתר הזיכרון ינוח יחד עם עם ישראל. גם ‘יד ושם', אתר ההנצחה הלאומי לשואה ולגבורה, סגור בשבתות ובחגים, משום שהזיכרון הלאומי של העם היהודי הוא חלק מקדושתו. מישהו היה מעלה על דעתו לחלל את קדושת זיכרון ששת המיליונים, ולפתוח את המקום בשבת?", תהה.

עוד הוסיף השר כי "הפרויקטים הלאומיים להנצחת הטבח שביצעו בנו אויבנו, נבנים בכובד ראש ובכבוד לקדושי ישראל. יום השבת הוא מציווי הזיכרון שנצטווינו, כך אף זכירת אשר עשה לך עמלק, וכך הזיכרון הזה, שיהא עלינו להעביר לדורות הבאים, על כן. ראוי שישבתו ביום השבת".

במשרד המורשת מוסיפים כי האתר פתוח בכל ימות השבוע האחרים, ומתקיימים בו סיורים, מפגשים עם משפחות נרצחים ופעילויות חינוכיות.