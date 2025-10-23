נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר בראיון למגזין האמריקני "טיים" כי לא יאפשר החלת ריבונות של יהודה ושומרון.

"זה לא יקרה. זה לא יקרה. זה לא יקרה כי נתתי את מילתי למדינות ערב. ואתה לא יכול לעשות את זה עכשיו. יש לנו תמיכה גדולה במדינות ערב. ישראל תאבד את כל התמיכה שלה בארצות הברית אם זה יקרה".

הנשיא האמריקני אמר כי דחק בראש הממשלה בנימין נתניהו "לא להילחם בעולם" בשיחה שהתקיימה ביניהם ב-4 באוקטובר. הוא ציין כי "העולם התעייף מהתקיפות. אמרתי לביבי 'אתה לא יכול להילחם בעולם. אתה יכול להילחם בקרבות בודדים - אבל העולם נגדך וישראל היא מקום מאוד קטן".

"עצרתי אותו, כי הוא פשוט היה ממשיך. זה היה יכול להימשך שנים. כולם התאחדו כשעצרתי. כשהוא עשה את הטעות הטקטית ההיא - בקטאר - זה היה נורא, אבל אמרתי לאמיר - זה מה שאיחד אותנו. זה היה כל כך לא במקום - שזה גרם לכולם לעשות מה שהם צריכים לעשות".

טראמפ סיפר בריאיון ל"טיים" גם על המפגש עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, בשארם א-שייח. "הוא אדם שונה מאוד באופן אישי. הוא בירך אותי. הוא מכובד על ידי הפלסטינים. אמר שעשיתי דברים שאף נשיא אחר לא היה עושה - ושמה שעשיתי אפילו לא אפשרי. הוא לא בחור צעיר, אבל נראה פנטסטי".

הוא נשאל על שחרורו של הרוצח מרואן ברגותי כדי שינהיג את עזה, "בדיוק התמודדתי עם השאלה הזו רבע שעה לפני שהתקשרת. זו הייתה השאלה של היום שלי. אקבל החלטה".

הנשיא האמריקני גם אמר שהוא מאמין שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם לפני סוף השנה. "אני חושב שאנחנו מאוד קרובים", הוא אמר - בעודו לועג לנשיא ג'ו ביידן, שהתקשה בהרחבת ההסכמים. "יש לי כבוד רב ואהבה למלך, יש לנו מערכת יחסים מצוינת, ואני חושב שסעודיה תוביל את הדרך. זה עניין גדול".

מוקדם יותר התייחס להצבעה על הריבונות גם סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס. "ההצבעה בכנסת הייתה מוזרה. אם זה היה תרגיל פוליטי - זה היה תרגיל פוליטי טיפשי, ואני נעלבתי מזה".

לדבריו, הממשל האמריקני אינו מתכוון לאפשר מהלכים חד-צדדיים מצד ישראל: "אנחנו לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית, ולא היינו מרוצים מההצבעה הזו".

לפני המראתו לארה"ב בנתב"ג התייחס ואנס גם לתוכניות העתידיות של הממשל לגבי עזה. "כל המטרה של הביקור היתה להבין איך לגרום לשלום להישמר, איך לעבור לשלב 2 בצורה מוצלחת. מצד אחד להבטיח סיוע הומניטרי ומצד שני ולהבטיח שחמאס לא יאיים על ישראל.

למרות כל הבעיות והמכשולים אנחנו במקום טוב - שני הצדדים מכבדים את הפסקת האש. הרעיון בעזה הוא להתחיל לבנות בהקדם באזורים שבהם אין חמאס, התקווה היא לבנות את רפיח מחדש תוך שנתיים-שלוש", דברי ואנס.