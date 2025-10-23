מנהל מכון 'מבט לתקשורת הפלשתינית', החוקר איתמר מרכוס, מתייחס בראיון לערוץ 7 לתעלומה שמאחורי החלטת חמאס למסור לידיה של ישראל את כל החטופים החיים בפעימה אחת וראשונה, לכאורה בניגוד לכל היגיון.

"זו הייתה תעלומה גדולה כשזה קרה, אבל אם עוקבים אחרי התפתחות הדברים רואים משהו מאוד מטריד שיכול להסביר את זה", אומר מרכוס.

הוא מסביר: "אנחנו רואים שהחלק המרכזי שארה"ב הבטיחה לטורקיה וקטאר לגבי העתיד ברצועת עזה, הוא שאם הם משכנעים את חמאס לשחרר את החטופים, הם יקבלו תפקיד מרכזי בניהול הרצועה ובבחירת המנהיגים שם. אנחנו רואים את זה לנגד עינינו עכשיו".

"כולנו חגגנו את שחרור החטופים החיים, ואחר כך חמאס התחיל לעכב את שחרור החללים. לא הבנו למה, אבל עכשיו ברור שהם עושים זאת לאט כי ככל שהזמן עובר הם מתחזקים. הם יודעים שישראל לא יכולה לתקוף גם בגלל מגבלה אמריקאית וגם בגלל הציפייה לחטופים. בנתיים הם מבססים את עצמם בתמיכה אדמניסטרטיבית של טורקיה וקטאר שהן שתי מדינות תומכות חמאס לאורך כל השנים, ועכשיו הם נכנסו בדלת הראשית".

מרכוס מזכיר בדבריו כי "טורקיה חברה בנאט"ו וקטאר לאחרונה חתמה הסכם הגנה עם ארה"ב". מאחר וכך "לארה"ב יש אינטרס לקדם את טורקיה. אני מעריך שהאמריקאים לא מבינים אותם, סומכים על מה שמובטח להם בחדרי חדרים ורוצים לתת להם תפקיד תמורת קידום הפרויקט הזה של טראמפ. אני סבור שזו סכנה גדולה לישראל".

לשאלתנו האם אינו מקבל את הטענה היוצאת מכיוונו של ראש הממשלה ולפיה כל כוח שייכנס לרצועת עזה יצטרך לקבל אישור ישראלי, הוא מזכיר כי המציאות בשטח כבר היום היא ש"יש בישראל כבר מאתיים חיילים אמריקאים לצד ירדנים וגרמנים, וכולם בחמ"ל משותף מנהלים את מה שקורה ברצועה. כל זה קורה בגלל שהנשיא טראמפ, אחרי שעשה את כל ההצגה וכמובן עשה מעשה חיובי כששחרר את כל החטופים, הוא זה שמנהל את העניינים".

"האם ידענו שיהיו כאן כל כך הרבה חיילים? הוא שלח את סגן הנשיא ועכשיו את מרקו רוביו כדי לוודא שאנחנו לא עושים משהו נגד רצונו. אם ארה"ב תחליט שקטאר וטורקיה הם שייצבו את המצב ברצועה יהיה לנו מאוד קשה לפעול. ראינו איך הוא מעניש מדינות. ראינו איך הוא התייחס לזלנסקי. זה לא רק שלילת חימושים. הוא יכול ברגע אחד להעלות את מיסי היבוא אם הוא לא אוהב את מה שאנחנו עושים", אומר מרכוס ומזכיר את התבטאותו החד משמעית של טראמפ נגד הריבונות ביהודה ושומרון.

"הוא מאוד רוצה להיות זה שיביא שלום, ואם לצורך כך הוא חייב להכניס חיילים או יועצים מטורקיה או קטאר, יהיה מאוד קשה לישראל להגיד לא", הוא מתריע לסיום.