שר החוץ גדעון סער תוקף את החלטת בית הדין בהאג שטען כי ישראל לא הצליחה להוכיח קשר משמעותי בין אונר"א לבין חמאס.

"זה לא בית משפט - זה קרקס פוליטי מושחת, שאויבי ישראל מנצלים כנשק נגדה. לא נסכים לשתף פעולה עם אונר"א, ארגון שהעובדים שלו השתתפו בטבח ה-7 באוקטובר. זה מזעזע ומביש שארגון של האו"ם נגוע במחבלים. אונר"א עדיין מעסיקה מעל 1,400 מחבלי חמאס! אין שום גורם בעולם שיכול לכפות זאת על ישראל. השותפות המרושעת הזו מוגנת כיום בידי מה שמכונה "בית המשפט" של האו"ם. המערכת הזאת רקובה מן היסוד".

סער גם הציג את עמדת ישראל ביחס לתוכנית טראמפ. "ישראל מחויבת לפעול להצלחת תוכנית טראמפ. יש קשיים ביישום אבל אנו עושים ונעשה כל שביכולתנו כדי לפעול למען הצלחתה. חמאס והג’יהאד האסלאמי חייבים להתפרק מנשקם. עזה חייבת להיות מפורזת. אסור להם להוות יותר איום על ביטחון ישראל ואזרחיה. אנחנו לא נוותר על הדבר הזה. זה בליבת תוכנית טראמפ. תקיפות של חמאס נגד כוחותינו לא יתקבלו - ויענו בתגובות עוצמתיות".

בנוגע לשבויים ולחללים אמר שר החוץ כי "חמאס חייב לעמוד בהסכם אנו יודעים שהוא יכול להשיב בקלות את רוב 13 החטופים החללים שנותרו בידיו. הוא מטפטף את ההחזרה באיטיות מכוונת כדי להשהות את ההגעה לשלב השני - פירוק הנשק. חמאס מתעלל בברבריות במשפחות שכבר סובלות יותר משנתיים ורק רוצות להביא את בניהם לקבר ישראל. אנחנו דורשים את השבת כל החללים שחמאס מחזיק באופן מידי ללא דחיות".