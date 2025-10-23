יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שיגר מכתב תגובה לרב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, אשר קרא לאחרונה להימנע מעלייה להר הבית ולהשתחוויה במקום.

במכתבו מציג קרויזר עמדה לפיה הר הבית מהווה את "ליבת הריבונות והזהות הלאומית של עם ישראל בירושלים ובארץ כולה", וקורא לעדכן את תוארו הרשמי של הרב רבינוביץ כך שיכלול גם את הר הבית והמקדש.

במכתבו הדגיש קרויזר כי אף שהוא מודע לקיומו של דיון הלכתי רחב בנושא, תפקידו הציבורי מחייב התייחסות למדיניות הלאומית ולאספקט הריבוני של המקום.

לדבריו, "בשנים האחרונות חל שינוי מבורך הבא לידי ביטוי בעלייה מתמדת להר בקדושה ובטהרה, בקיום תפילות קבועות ולימוד תורה - כולם מבטאים שיבה מחודשת למקום המקדש וחיזוק ריבונות ישראלית אמיתית".

ח"כ קרויזר הוסיף כי התהליך המתפתח בהר הבית מגלם "קידוש שם ישראל ושם שמים גם יחד" והדגיש את מחויבות סיעתו, עוצמה יהודית, לפעול לחיזוק הריבונות ולהבטחת חופש הפולחן ליהודים במקום.

בהמשך מכתבו הציג קרויזר יוזמה לשינוי תוארו של הרב רבינוביץ. "ההגדרה הרשמית של התפקיד הרוחני במתחם צריכה להתעדכן בהתאם לרוח התקופה ולמציאות המתחדשת", כתב. לדבריו, הוא מתכוון לקדם חקיקה שתשנה את התואר מ"רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים" ל"רב הר הבית, המקדש והמקומות הקדושים".

קרויזר סיכם את דבריו באמונה כי "הדרך להשראת שכינה ולבניין בית המקדש בעתיד הקרוב עוברת דרך אחריות לאומית ומעשית של עם ישראל על מקום המקדש".