יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, חושף בראיון ל"מקור ראשון" כי מיד לאחר אירועי ה־7 באוקטובר נעשו רשמו ליכוד ניסיונות להדיח את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"קצת אחרי שבעה באוקטובר, בזמן שנתניהו חשב איך משנים את פני המזרח התיכון, היו כאלה שחשבו איך משנים את פני הנהגת הליכוד. היו בליכוד מי שפעלו להדיח את נתניהו, אני יודע שהיה ניסיון ללכת על החלפה שלו. כל מיני אנשים רצו בזה, ולשמחתי הם לא הצליחו", טען כץ.

הוא גם תקף את נשיא המדינה יצחק הרצוג והאשים אותו בקידום מהלכים פוליטיים. "לרוב הוא נזכר להיות פעלתן מאוד במצבים מסוימים. ראית מי מחא כפיים לנאום שלו במליאה. היה מצופה לשמוע אותו לא רק בעניין השופט עמית, אלא גם כשפוגעים בכנסת, כשמבטלים חוקים של הכנסת, כשכופים את כינוס הוועדה לבחירת שופטים. הנשיא צריך לשמור על רק על השופט העליון. מה קרה? לא קראו לו בשם שלו? יש פה דברים הרבה יותר מהותיים. יותר מחצי מהעם היה מצפה לראות אותו מגיב גם על הדברים האלה, לשמור על הכנסת. הרי הכנסת היא הציבור, הציבור שלח אותנו לפה. יותר מחצי מהעם שומע אותו מגן על הרשות השופטת ושותק כשפוגעים בכנסת, כשמבטלים לנו חוקים ולא נותנים לנו לבצע את העבודה שלנו. כך לא צריך להתנהל נשיא".

הוא הוסיף "כן. כשאתה מתעלם מהדריסה של הכנסת ובוחר להיות תוקפני אך ורק כשמדובר בתגובה שלנו כלפיהם, אתה תופס צד פוליטי".

כץ המשיך וביקר גם את נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. "מבחינתנו עמית הוא לא נשיא בית המשפט העליון. הוא נבחר בצורה כוחנית כמו שהם רגילים לעשות ולהתנהג כלפי הכנסת והממשלה. ראש הממשלה רצה להגיב ולומר 'אתם לא מכירים בנו כראש ממשלה, כשרים, כחברי כנסת', והקדים את החלק הראשון של דבריו כדי להגיע לחלק השני. 'אתם אומרים כל הזמן 'איך אתם מתנהגים', תסתכלו על עצמכם ותראו איך אתם מתנהגים לרשויות הנוספות. אני לא חושב שהוא התכוון להגיד 'כן, הוא נשיא העליון', 'אני מכיר בו כנשיא העליון'. הדגש שלו היה: אתם לא מכבדים אותנו ולא רואים אותנו'".