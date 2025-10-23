לשכת ראש הממשלה פרסמה אחר הצהריים (חמישי) התייחסות חריגה באנגלית להצבעות בכנסת על הצעות החוק להחלת ריבונות, וטענה כי מדובר במהלך פוליטי יזום על ידי האופוזיציה.

לדברי הלשכה, "ההצבעה בכנסת על הריבונות הייתה פרובוקציה פוליטית מכוונת מצד האופוזיציה, שנועדה לזרוע פילוג במהלך ביקור סגן הנשיא האמריקני ג'יי.די. וונס בישראל".

עוד נמסר, כי שתי הצעות החוק שעמדו להצבעה הוגשו על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה בלבד. בלשכה הדגישו כי מפלגת הליכוד והמפלגות הדתיות - שהן המרכיב המרכזי בקואליציה - לא תמכו בהצעות החוק.

עם זאת, בלשכה ציינו כי חבר כנסת יולי אדלשטיין ממפלגת הליכוד פוטר לאחרונה מתפקידו כיושב ראש ועדה בכנסת והצביע בעד ההצעות. "ללא תמיכת הליכוד, אין להצעות הללו כל סיכוי להתקדם", נאמר בהודעת לשכת ראש הממשלה

במקביל, יושב ראש הקואליציה ח"כ אופיר כץ הודיע היום כי בהנחיית נתניהו הצעות החוק בנושא החלת הריבונות לא יקודמו בשלב זה.

כץ הסביר כי ההנחיה לא לקדם את החוק התקבלה בעקבות כך שחברי כנסת מהקואליציה פעלו בניגוד לעמדת ראש הממשלה, מה שהביא לכך שהצעות החוק עברו.

כזכור, החוק עבר אתמול במליאת הכנסת בקריאה טרומית, למרות הנחיית נתניהו שלא להביא להצבעה את הצעות החוק ולמרות שעל כלל חברי הקואליציה הוטלה משמעת קואליציונית בנושא.

המהלך מגיע זמן קצר לאחר הצהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהבהיר בריאיון למגזין האמריקני Time כי אינו מתכוון לאפשר החלת ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון.

טראמפ אמר, "זה לא יקרה. זה לא יקרה. זה לא יקרה כי נתתי את מילתי למדינות ערב. ואתה לא יכול לעשות את זה עכשיו. יש לנו תמיכה גדולה במדינות ערב. ישראל תאבד את כל התמיכה שלה בארצות הברית אם זה יקרה"