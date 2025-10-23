העיתונאית וכתבת חדשות 12 יולן כהן הודיעה הבוקר (חמישי) כי היא ובעלה, איש העסקים שי בן מאור, הפכו להורים לבת בכורה שנולדה באמצעות הליך פונדקאות.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, חשפה כהן, בת 35, את המאבק הממושך להיכנס להריון ואת התחושות האישיות שחוותה לאורך הדרך.

בין היתר ציינה כי עברה טיפולים רפואיים בבית החולים אסותא, "תוך כדי פרשת העוברים - מחדל שהיה קרוב מדי".

כהן שיתפה גם ברגשות שהציפו אותה על רקע שובם של החטופים מעזה, וכתבה: "חודש של חיים שחזרו וחיים שנולדו. חודש שבו המשפחות שאני כל כך אוהבת חיבקו שוב את הילדים שלהן, ועם שלם שסוף סוף חזר לנשום. ובתזמון כמעט לא יאמן - בין הכאב לתקווה, גם בבית הקטן שלי - החיים התחילו מחדש".

לדבריה, "אחרי שנים של ניסיונות, אכזבות, הצלחות וטיפולים - הבת המתוקה שלנו סוף סוף הגיעה. וכל הנס הזה הגיע בזכות צופית, הפונדקאית המדהימה שלנו - שהיא בעצם מלאכית. אז החודש קיבלתי חיים חדשים וממש עוד מעט, מישהי קטנה תקרא לי סוף סוף - אמא".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה שיגרו ברכת מזל טוב פומבית ומצולמת. השניים הופיעו יחד בסרטון ברכה, ונתניהו הפתיע כשאמר בחיוך, "יולן זו לא זו שצעקתי עליה?".

דבריו של נתניהו התייחסו למסיבת עיתונאים כשענה לכהן על שאלה בנושא המלחמה: "את כל הזמן מפיצה כזבים, שהייתה עסקה, שאני זה שבלם אותה. מי שמפיץ את זה הם יריבים פוליטיים. כל האנשים הללו הם לא בדיוק תומכי ליכוד או 'ביביסטים', ואת מפיצה את הכזב הזה ופוגעת במשפחות. אין גבול לשקרים שלך, קשה לך לשמוע את האמת כי את לא מסוגלת להפיץ אותה".