רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, מפרסם גילוי דעת הלכתי חדש, העוסק בשאלת המעבר דרך שערי גלאי המתכות בכניסה לכותל בשבת.

לדבריו, לאחר הסדרה טכנולוגית מיוחדת שבוצעה על ידי הקרן למורשת הכותל, ניתן לעבור דרך הגלאים גם לדעת הפוסקים המחמירים - ללא כל חשש הלכתי.

במכתבו מפרט הרב כי "בגלאי המתכות המוצבים בשערי הכניסה לכותל בשבתות ומועדים, הונהג סידור מיוחד לשבת, המבטל כל נורית או זמזם, והמערכת פועלת על זרם קבוע ונמוך שאינו משתנה עקב מעבר האדם". עוד הוא מציין כי ההסדרה מבוססת על פסיקתו של הרב שלמה זלמן אוירבך ז"ל, לפיה אין כל חילול שבת במערכת מהסוג הזה.

לצד זאת, מציין הרב כי ככל שנושאים על הגוף יותר מתכת, הזרם המגנטי מתגבר והמחוג של הגלאי נע יותר - אך גם כאן, אין מדובר בהפעלה אקטיבית אלא במדידה פנימית בלבד. השוטרים במקום מביטים על המחוג ובודקים רק כאשר הוא סוטה באופן חריג.

רב הכותל מזכיר כי כבר לפני כעשרים שנה נבחנה הסוגיה ואושרה על ידי פוסקי הלכה בכירים - הרב יהושע נויברט, הרב משה הלברשטאם, והרב אביגדור נבנצל - שהתירו מעבר דרך שערים אלו גם בשבת, ללא כל איסור. גם הרב משה שטרנבוך כתב אז כי "מן הדין אין בזה איסור", והמליץ למחמירים להסיר מתכת מהגוף על מנת להימנע כליל מהפעלה כלשהי.

בתיקון הנוכחי, הקרן למורשת הכותל הסדירה את השערים כך שגם לשיטות המחמירות ביותר - כאשר אין ריכוז גדול של מתכת על הגוף, כגון שעון, מפתח קטן, אבזם או משקפיים - אין כל חשש, ודינו של אדם כזה כדין מי שאינו נושא מתכת כלל.

הרב אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה, הצטרף למכתב והביע תמיכה בדברי רב הכותל. גם הרב יוסף יקותיאל אפרתי, שסייר לאחרונה עם הרב רבינוביץ בגלאים, כתב כי "בכמות קטנה של מתכת - אין השפעה על פעולת הגלאי, וממילא גם לדעת המחמירים והרב יוסף שלום אלישיב - מותר לעבור".

מנגד, הובהר כי כאשר אדם נושא כמות גדולה של מתכת, כגון עטרה לטלית, עשויה להיות השפעה ממשית, ולפיכך יש להימנע מכך לשיטות המחמירות.