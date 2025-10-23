תיעוד מחיסול חלק מהמחבלים דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ הודיעו היום (חמישי) כי חוסלו שמונה מחבלים שפשטו לשטח ישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר, השתתפו בטבח במסיבת הנובה וביישובים הסמוכים, והיו מעורבים ישירות בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי ארגון הטרור חמאס.

בין המחוסלים - מחבלים שהיו אחראים לחטיפת נועה ארגמני, אבינתן אור ואיתן מור ממסיבת הנובה ביער רעים.

לפי הודעת צה"ל, המחבלים אחמד אבראהים רגב שאער ואחמד אבו מרחיל היו מעורבים באופן ישיר בחטיפתו של אבינתן אור, בעוד שאחמד אבראהים היה גם בין החוטפים של נועה ארגמני.

ערפאת דיב חטף את איתן מור והחזיקו בשבי. מחבל נוסף, עודה עליאן אחמד כוארע, שימש כאחראי על החזקת חטופים ישראלים בתוך עזה.

בנוסף, חוסלו ארבעה מחבלים נוספים שפשטו לשטח ישראל והשתתפו בטבח הרצחני, בהם בכר מוגידה, שפרץ את גדר הגבול באמצעות טרקטור; פראס גריר סוילם הדאף, שפשט לקיבוץ כיסופים; אברהים צאלח רגב בחית, ומואיד מחמוד מחמד נופל - כולם לקחו חלק בפעילות הטרור בתוך שטח ישראל ב-7 באוקטובר.

החיסולים הם חלק מפעולה מתמשכת שמובילים שב"כ וצה"ל לאיתור וחיסול כלל המחבלים שפשטו לישראל באותו היום. הפעולה מבוצעת במסגרת חפ"ק ניל"י ייעודי שהוקם לאחר הטבח, בהשתתפות גורמי מודיעין מנוסים ממגוון יחידות, קבע ומילואים, שמתמקדים בסגירת מעגל מודיעיני ומבצעי מדויק.

בחודשים האחרונים חוסלו, על פי גורמי ביטחון, אלפי מחבלים, בהם פושטים, חוטפים ומפקדים בכירים בחמאס וביחידת נוחבה - שפיקדו על פעולות הרצח והחטיפה.

המערכה ממשיכה להתמקד באיתור מחבלים שחדרו לישראל וחזרו לעזה, בזיהוי מיקומם, ובביצוע תקיפות מדויקות לחיסולם. החיסולים, לפי צה"ל, מתבצעים תוך הקפדה על מסגרת משפטית ומבצעית, ובשיתוף פעולה מלא עם כלל גופי הביטחון.

צילום: דובר צה"ל

משפחת מור ואור מסרו: "כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'. שמענו ברגשות שמחים כי המחבלים שחטפו את איתן מור ואבינתן אור היקרים שלנו, חוסלו על ידי צה"ל והשב"כ".

המשפחות ביקשו להודות לכוחות הביטחון: "אנחנו רוצים להודות לחיילי צהל ולשב"כ הגיבורים על החיסולים הללו. המחבלים השפלים והארורים שעדיין לא חוסלו צריכים לדעת שגם יומם יגיע, מי שבחר בדרך של טרור יקבל את אש הגיהנום, מי שרצח חטף ואנס יקבל את נחת זרועו של צה"ל".

"המחבלים הללו שחוסלו, כבר לא יחטפו, כבר לא ירצחו, כבר לא יוכלו להשתחרר בעיסקה הבאה כדי לחזור לרצוח לאנוס לשרוף ולחטוף ילדים וילדות".

לסיום אמרו: "היו ימים בהיסטוריה היהודית שאחרי אסונות הגשנו את הלחי השניה, הימים הללו נגמרו. השבעה באוקטובר העיר את כולנו ואנחנו דורשים מהממשלה להמשיך בתקיפת אלו שחטפו רצחו ואנסו. לא להניח לאף אחד לחמוק מהעונש שמגיע לו - מוות".