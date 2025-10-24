יאיר בלברמן, גיסו של טל חיימי ז"ל, שהובא לקבורה בניר יצחק שנתיים לאחר שנפל בקרב גבורה ונחטף, משוחח עם ערוץ 7 על דמותו של חיימי ועל המסע המטלטל של המשפחה עד להשבת הגופה ולקבורתה.

טל, מפקד כיתת הכוננות של ניר יצחק, נפל בקרב גבורה בבוקר שמחת תורה, תשפ"ד, והוגדר כחלל חטוף. "הוא היה הכי רחוק מסגנון של דיבר. טל היה אדם משימתי. הוא היה צריך לשמור על הבית שלו. הוא חי את ביטחון העוטף, עזב את שירות המילואים שלו בצנחנים כדי להתמקד בהגנה המקומית, הקים יחידה ייעודית במועצה והיה מפקד כיתת הכוננות".

בשבעה באוקטובר, הקפיץ טל את כיתת הכוננות, מבלי לדעת עדיין מה קורה. "טל וחבר נוסף בכיתת הכוננות ניהלו קרב הירואי מול קרוב ל-80 מחבלים חמושים. טל ניהל אותו ודיבר בקשר בקור רוח".

הקרב הזה הסתיים בנפילתו ובחטיפתו. עבור המשפחה, זו הייתה תחילתו של מסע ארוך וטראומטי בן שנתיים. "השנתיים האלה התחילו בהודעת וואטסאפ ביום השבעה לאוקטובר, בשעה עשרה וחצי בלילה, מאלה שסיפרה שכרגע הטלפון של טל בחאן יונס והוא מוגדר כחטוף. משם אנחנו יוצאים למסע".

המסע הזה כלל חודשיים של תקווה עיקשת שטל בחיים וקבלת הבשורה המרה שהוא אינו בין החיים - ארבע ימים לפני יום הולדתו. "מכאן כל מה שרצינו הוא לקיים לוויה. תוך כדי חזרו חטופים שאת רובם אנחנו מכירים. בזמן הזה אלה אמורה ללדת ילד רביעי והוא נולד במאי בשנה שעברה. בתוך כך זה אלה מנהלת מאבק ואנחנו נרתמים אליו".

לאחר שנתיים, גופתו של טל הושבה במסגרת עסקת חטופים, אך בלברמן מסרב להצטרף לחגיגות. הוא תוקף בחריפות את האופן שבו נוהלה העסקה והוצגה לציבור. "זה היה מסע הזוי ובזוי. ניהלו כאן מסיבת ניצחון. אני שמח מאוד ש-20 חטופים חזרו בחיים אבל קרוב ל-40 חטופים שילמו בחיים. על מה מסיבת סיום? אנחנו עוברים תוכנית ריאליטי שהיא בעצם עלינו.

אני דורש מהמדינה לקיים את ההסכם שנעשה לגבי 48 חטופים ששבים הביתה - מי לקבורה ומי לשיקום. 13 חטופים עדיין נשארו בעזה. קודם כל צריך לעמוד בהסכם. הם לא עומדים בהסכם. חזרנו לחוסר הודאות של השישה באוקטובר - אבל הרי שנתיים שילמנו מחיר יקר מאז. חמאס משחק עם הגופות וממנו אני לא מצפה מכלום. גם מטראמפ אין לי ציפיות. אני מצפה מהמדינה שלי, מהממשלה ומההנהגה, לדבר פחות ולעשות יותר", הוא מוסיף.

יאיר ניהל את הרפת של ניר יצחק לפני השבעה באוקטובר וגם כיום. הרפת, שספגה פגיעות קשות, לא רק ששוקמה אלא נמצאת בתהליך צמיחה. "התקומה של הרפת הקטנה הזאת, זה הדבר המעט שאני יכול לעשות. אני מקווה שהגיבורים שלנו רואים מלמעלה את הרפת גדלה ומתפתחת ושזה מעלה להם חיוך. אני מקווה שהרבה אנשים יסתכלו על הרפת ויקחו ממנה דוגמה לתקומה".