עימות פרץ היום (חמישי) ברשת X בין העיתונאים עמית סגל (חדשות 12) ואביעד גליקמן (חדשות 13), סביב עמדת היחס האמריקני להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

הוויכוח פרץ לאחר שגליקמן לעג לסגל על הערכה שהציג בעבר, לפיה ארצות הברית תתמוך במהלך ריבונות. גליקמן צייץ בעקבות דבריו החדשים של טראמפ: "למה הוא תמיד מתעקש ליפול על האף? לעולם לא אבין".

דבריו הגיעו לאחר הצהרת טראמפ לפיה "זה לא יקרה, כי נתתי את מילתי למדינות ערב. ישראל תאבד את כל התמיכה שלה בארצות הברית אם זה יקרה".

עמית סגל השיב: "הרופא שלי אסר עליי להתווכח עם אביעד גליקמן מחשש שהאייקיו יישאב בדיפוזיה, ובכל זאת - כמה מוזר אפשר להיות כדי לשכוח שהנשיא עצמו דיבר על האפשרות להחלת ריבונות?"

לצד הדברים פרסם סגל סרטון שבו נשמע טראמפ בשיחה עם ערוץ 7 על שאלת הריבונות: "אנחנו דנים בזה עם הרבה מהנציגים שלכם, ואנשים אוהבים את הרעיון אבל עדיין לא גיבשנו עמדה בנושא. נפרסם הודעה, כנראה על הנושא הספציפי הזה, בארבעת השבועות הקרובים".