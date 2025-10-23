מידע דרמטי שנחשף הערב (חמישי) מעלה כי 12 לוחמי צה"ל נהרגו כתוצאה מהימנעות מכניסה או תקיפה של אזור שבו הוחזק חטוף ישראלי.

על פי הדיווח של העיתונאי אבישי גרינצייג, במרחבים שבהם פעלו כוחות צה"ל בחודשים האחרונים בדרום הרצועה, סומנו אזורים מסוימים כ"מתחמים מוגנים" - מתוך הערכה שמוחזקים בהם חטופים. בשל כך, צה"ל נמנע מהפצצות או כניסה קרקעית לאותם אזורים.

בפועל, ארגון הטרור חמאס הבין כי מדובר באזורים "חסינים" ופעל מתוכם נגד כוחות צה"ל. המחבלים לא רק שמרו על החטופים, אלא גם יצאו מאותם אזורים לפעולות טרור, פגעו בכוחות וחזרו אליהם מבלי להיפגע.

לפי הדיווח שאושר על ידי הצנזורה, מתוך אחד המתחמים הללו, יצאו מחבלים שביצעו כמה מהפיגועים הקטלניים ביותר נגד כוחות צה"ל במהלך הלחימה.

לפי הערכות, נהרגו כ-12 לוחמים בפעולות טרור שיצאו מתוך אותו אזור שבו הוחזק חטוף אחד בלבד.