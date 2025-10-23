טרקטורון שנגנב ביום כיפור מבית משפחה במושב קלחים שבדרום, המרוחק כ-10 קילומטרים אוויריים מגבול רצועת עזה, זוהה לאחרונה בתיעודים שהופצו בטיקטוק - כשהוא בשימוש מחבלי חמאס בלב הרצועה.

בסרטון שהופץ לאחרונה בטיקטוק, נראים מחבלי חמאס חמושים כשהם רוכבים על הטרקטורון הגנוב, בלב עזה, בסמוך להמון מקומי. ברקע, נראה ג'יפ גורר את הכלי.

אביב מועזיז, תושב המושב ומילואימניק בחטיבה 226 של יוצאי צנחנים, סיפר ל'מעריב' על רגע הגילוי: "ערב כיפור, אני חוזר מבית הכנסת ומגלה שהטרקטורון נגנב. לאחר חיפושים ארוכים ומפרכים, קיבלנו סרטונים בטיקטוק של הטרקטורון הגנוב עם כל סימני הזיהוי שעזרו לנו לוודא שזה באמת שלנו. אחרי בירורים, הבנו שהטרקטורון הגיע לעזה, כביכול בזמן שהצבא שלנו 'נמצא בעזה'. אני גר במושב בדרום וידוע שיש בעיית פשיעה וגנבות בדרום".

לדבריו, רק לאחר בירורים התברר כי הכלי נמצא בשטח עזה, גם בזמן שצה"ל פועל שם. "מילא המשטרה לא רוצה להתעסק עם הגנבים ולהיכנס למקומות האלה, אבל איפה הצבא ואיפה המדינה שהגענו למצב שהטרקטורון עובר משטח המדינה לעזה?"

"יותר ממה שאני מזועזע מהקלות שבה גנבים לא מורתעים ויודעים שאף אחד לא ירדוף אותם", הוסיף, "אני מזועזע מהקלות המפחידה שהוא חצה את הגבול הכי רגיש שלנו והגיע לאויב. שנתיים עברו ומרגיש כאילו לא למדנו כלום. מתסכל, עצוב ומפחיד. כבר נגמרו המילים".