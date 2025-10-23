הצייר ושורד השואה מיכאל סמוס, אחרון לוחמי מרד גטו ורשה שנותרו בחיים, הלך לעולמו והוא בן 99.

סמוס נולד בשנת 1926 בעיר גדנסק (דנציג) שבפולין. בגיל שש חווה את עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933, אז נאסרה על יהודים הגישה למוסדות חינוך. בהמשך עבר ללודז' ולוורשה.

בשנת 1940 היה סמוס לאחד מ-380 אלף היהודים שנכלאו בכפייה בגטו ורשה. תושבי הגטו חיו בצפיפות קשה, במחסור חמור ובתנאים קשים של רעב ומחלות. סמוס הצטרף למחתרת שפעלה בגטו, במסגרת קבוצה מחתרתית בהנהגת מרדכי אנילביץ'.

בעת שעבד בשיקום קסדות של חיילים גרמנים, ניצל סמוס את הגישה לחומר מדלל - שאפשר היה להשתמש בו לייצור בקבוקי תבערה - וגנב ממנו לטובת פעילות המחתרת. הוא היה בין המעטים ששרדו את המרד שנמשך קרוב לחודש.

סמוס נתפס בידי הנאצים ונשלח בדרכו לטרבלינקה, אך לפי עדות חברו דידריך - הוחזר באורח נדיר משום שהנאצים נזקקו לפועלים. בהמשך הועבר למחנות ריכוז נוספים, ושרד את צעדת המוות באביב 1945.