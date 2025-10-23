שר התקשורת שלמה קרעי, האחראי על הילולת רשב"י במירון, וח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה), אשר שימש כאחראי על ההילולא בשלוש השנים האחרונות, ערכו היום (חמישי) סיור משותף בהר מירון, במסגרת התנעת ההיערכות לאירועי ל"ג בעומר תשפ"ו.

הסיור החל בחניוני התחבורה, בטרמינלים שבדרך למירון, והמשיך למתחם ההילולא המורחב. לאחר מכן סיירו השניים בהר מירון, סמוך לציון, ובמתחם ישיבת בני עקיבא.

בסיור השתתפו צוות השר קרעי, גורמי המקצוע במשרד ירושלים ומסורת ישראל, ראש המועצה האזורית מרום הגליל עמית סופר, נציגי משטרה, משרד התחבורה, כוחות הביטחון, צה"ל ועוד.

במסגרת הסיור הוצגה תוכנית ההילולא על בסיס ההצלחה בשנים קודמות והשינויים שיידרשו השנה. הסיור מגיע כחלק מעבודת מטה נרחבת באגף מירון במשרד ירושלים ומסורת ישראל להפקת לקחים מהילולת תשפ"ה והיערכות להילולת תשפ"ו.

בדיונים הודגש הצורך הדחוף בהקצאת תקציב מיידי לקיום ההילולא, להשלמת ההיערכות ולביצוע התשתיות הנדרשות בהתאם להמלצות ועדת החקירה הממלכתית לאסון הר מירון.

קרעי אמר: "הילולת רשב"י במירון היא האירוע הגדול בישראל והינו חלק בלתי נפרד מהמסורת של עם ישראל. אחרי האסון הנורא שהתרחש, הממשלה לקחה אחריות, והרב פרוש הוביל בהצלחה מתווה בטוח ומכובד בשנים האחרונות. על בסיס ההישגים האלו נמשיך קדימה, אך לשם כך נדרש תקציב מיידי וודאות תכנונית כבר עכשיו".

פרוש אמר: "בסייעתא דשמיא קיימנו בשנים תשפ"ג ותשפ"ה את ההילולא בהשתתפות רבבות עמך ישראל מכל העדות והחוגים, במתווה שקיבע את העיקרון - בשמחה ובבטחה. כל עם ישראל מצפה ומתפלל שגם השנה וגם בשנים הבאות זה יימשך כך, ואני סמוך ובטוח שעם השר קרעי וכל אנשי המקצוע המסורים נזכה לשמוח בשמחת רשב"י כמיטב המסורת וכבעבר".

הילולת רשב"י במירון מושכת בכל שנה מאות אלפי מבקרים לציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. ב-2021 התרחש באתר אסון קשה שבו נהרגו 45 בני אדם, מה שהוביל לשינויים מרחיקי לכת בהיערכות ובניהול האירוע.