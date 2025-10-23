שיר חדש בשם "בשביל שירה וזמרה" יוצא לאור השבוע לרגל תחילתו של ספר בראשית ומחזור קריאת התורה.

את השיר מבצעים הרב עוזי שוויצה, רבה של כפר יונה, חתנו הרב חנוך וסרמן, רב מחוז חוף במשטרת ישראל, ונכדיו, שלקחו גם הם חלק בשירה ובהפקה.

השיר נכתב בהשראת מדרש חז"ל "אותיות דרבי עקיבא", בו נאמר: “לא ברא הקב"ה את עולמו אלא בשביל שירה וזמרה”. לדברי היוצרים, היצירה נועדה להחיות את רעיון הבריאה כפעולה שיש בה הלל, הודאה וזמרה לבורא עולם.

את הלחן חיבר הרב עוזי שוויצה בעצמו והפקת הווידאו קליפ בוצעה על ידי בתו מלכה וסרמן.