חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ורבה של קריית עקרון, הרב יוסף בן דוד, שלח השבוע מכתב יוצא דופן לחברי ועדת הכשרות של הרבנות - מכתב שנוסח כסאטירה צינית בשם "הרשות הפלסטינית", במטרה לעורר דיון פנימי בסוגיית יבוא בשר כשר לתחומי הרשות.

במכתב, שנחשף בערוץ 7, נכתב בין היתר: "הננו להודות לכם על סיועכם הגדול לנו פקידי ואנשי הרשות הפלסטינית, על היותכם מאפשרים להכניס בשר בזול לתחומי הרשות שלנו... אנו נדאג שהסוחרים שלנו, שהם אנשים 'צדיקים וישרים', לא ימכרו אותו חזרה לכם היהודים".

בהמשך נכתב, "השקעה עכשיו בבחורינו הצעירים היא ביטחון גמור לחיי ילדיכם, כל בשר שייכנס ויחזק את לוחמינו הוא הגנה לילדיכם".

הרב בן דוד הבהיר כי מדובר במסמך הכתוב "בצורה מבדחת בלבד", ושאין לו קשר לרשות הפלסטינית. לדבריו, מטרת המכתב היא להציג את המצב מנקודת מבט אפשרית של הצד השני ולעורר חשיבה מעמיקה לקראת קבלת החלטה בנושא הרגיש.

"אינני שולל כלל וכלל", ציין הרב, "רק הצגתי בציניות את האפשרויות שיכולות לעלות מהחלטה זו. כמובן כל זאת לעיונכם והחלטתכם, אני בעד לדון בזאת בוועדה ולשקול היטב. במכתב זה נשקלים גם השיקולים של הצד השני".

הישיבה שנערכה היום (חמישי) בעניין לא הובילה להחלטה סופית, והדיונים צפויים להימשך בהמשך טרם קבלת הכרעה.