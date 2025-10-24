הבחירות לרבנות העיר קצרין יתקיימו ביום ראשון הקרוב, והרב אליהו מזוז, בן המגזר הדתי-לאומי, מסתמן כמועמד הבולט לתפקיד.

הרב מזוז זוכה לתמיכתה של מפלגת ש"ס, שלה השפעה רחבה בתחום שירותי הדת בישראל ואשר עד לאחרונה החזיקה במשרד לשירותי דת.

מכריו סיפרו לערוץ 7 כי הרב מזוז התברך בעבר אצל הרב מאיר מאזוז זצ"ל, אשר אמר לו שייבחר לתפקיד. "הוא בירך אותו שייבחר לתפקיד", ציינו. אחיו נשוי לבתו של הרב צמח מזוז, ראש ישיבת כסא רחמים ואחיו של הרב מאיר זצ"ל.

במקביל לקצרין, ייערכו ביום ראשון בחירות גם לרבנות העיר ראש העין.

הרב יחיאל בסיס, בנו של רב העיר המנוח הרב עזריה בסיס, ומועמד מפלגת ש"ס, צפוי להיבחר לתפקיד. תומכיו הפיצו ביממה האחרונה סרטון שבו נראה אביו המנוח מביע בו תמיכה לקראת סוף ימיו.

בהמשך החודש צפויים להיקבע מועדים לבחירות גם בערים תל אביב ורמת השרון. בהמשך צפויים להתקיים הליכי בחירה גם בערים נוספות, בהן ערד, באר שבע, קדימה צורן, קריית ביאליק וגבעתיים.

בירושלים טרם הושגה הסכמה בין ראש העיר משה ליאון לבין נציגי דגל התורה באשר לזהותו של הרב האשכנזי, בעוד שהרב הספרדי בעיר משויך למפלגת ש"ס.

בקדנציה הנוכחית מינה השר לשירותי דת, מיכאל מלכיאלי (ש"ס), חמישה רבני ערים - מספר שיא בעשור האחרון. יו"ר ש"ס, אריה דרעי, מבקש לקדם לפחות עשרה מינויים נוספים בתקופה הקרובה, בעיקר בערים מרכזיות כדוגמת ירושלים, תל אביב ובאר שבע.