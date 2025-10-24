במלאת שנתיים להירצחו של אליקים שלמה ליבמן הי"ד בטבח שבוצע בשמחת תורה תשפ"ד, נשא רב העיר קריית ארבע-חברון, הרב אברהם יצחק שורץ, דברים לזכרו של ליבמן בטקס שהתקיים בעיר האבות.

הרב שורץ התייחס בתחילת דבריו למסר שנמסר בהלווייתו של ליבמן, שנעדר במשך כחצי שנה לאחר הפיגוע, ואותר כחלל רק לאחר חודשים ארוכים. לדבריו, "אליקים, זכית לעמוד במשימה שביקשנו ממך בלוויה - שתשמור על איתן מור שנחטף לעזה, ואיתן חזר".

הוא הוסיף, "כמו שאבא שלך היטיב לכתוב - כל אחד - משימתו - בחירה אלוקית לו. אתה נרצחת יחד עם עוד קרוב ל־1,200 יהודים ביום. הסיפור הכל כך מוזר שלך בתוך כל הסיפורים - היה לך הלוויה אחרי חצי שנה, נעלמת לחצי שנה".

הרב שורץ פנה למשפחת ליבמן וציין, "זכיתם, אליהו ואבישג וכל האחים והאחיות, להיות חלוצים של גבורה, לעמוד מול עם ישראל מאולפן לאולפן. אנחנו רוצים ניצחון על האויבים שלנו, בגבורה גדולה, באומץ. הוא זכה להגיע למנוחה שלו בעיר האבות".

בסיום דבריו קרא הרב שורץ ליישב את עזה ביהודים. "מתפללים כאן בעיר האבות לניצחון מוחלט וליישב את רצועת עזה ביהודים. מי שציווה עלינו לכבוש את חברון - ציווה עלינו לכבוש את עזה, זה לא רק צורך ביטחוני או פוליטי כזה או אחר אלא צו אלוקי".