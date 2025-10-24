סקר שערך מכון "לזר מחקרים" ומתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון מעריב מעיד על יציבות יחסית בגוש הימין לעומת מגמה לפיה גוש מתנגדי הממשלה לא מצליח להשיג רוב להקמת קואליציה.

על פי הנתונים, לו היו נערכות בחירות כיום, היתה מפלגת הליכוד מקבלת 26 מנדטים, מפלגתו של בנט 19, הדמוקרטים 12, ישראל ביתנו 10, ש"ס 9, יש עתיד 9, מפלגת ישר (איזנקוט) 9, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 6, רע"מ 5.

מפלגות כחול לבן, הציונות הדתית, בל"ד והמילואימניקים בראשות יועז הנדל נותרות מתחת לאחוז החסימה.

הקואליציה הקיימת משיגה 50 מנדטים מול 59 למתנדי הממשלה ובתווך המפלגות הערביות עם 11 מנדטים.

בסקר נבחן גם תסריט שבו כל המפלגות הערביות מתרכזות ביחד לרשימה משותפת. בתרחיש זה הליכוד מקבל 26 מנדטים, מפלגתו של בנט 19, הדמוקרטים 12, הרשימה הערבית המשותפת 12, מפלגת ישר 9, עוצמה יהודית 9, ש"ס 9, יש עתיד 9, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 7.