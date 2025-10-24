סערה פרצה אמש (רביעי) בתנועת ש"ס לאחר שפורסמו בחדשות 12 הקלטות של מנהיגיה הרוחניים המבקרים בחריפות את התנהלותו של יו"ר המפלגה אריה דרעי בנושא חוק הגיוס וההישארות בממשלה.

בהקלטות, שפורסמו על ידי העיתונאי אלי הירשמן, נשמעים רבני המפלגה - הרב משה מאיה, הרב יצחק יוסף והרב שמואל בצלאל.

"אם הם יכנסו לממשלה אני ישר פורש מהמועצה, הם לא יעשו את זה", נשמע אומר זקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה. "אחד הדברים, אמרו לי עכשיו שיהיו בחירות, אמרתי להם שילכו לבחירות, קואליציה לא תהיה".

הראשון לציון הרב יצחק יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה, נשמע אומר בהקלטה: "אם אבא שלי היה חי (מרן הרב עובדיה זצ"ל) לא היה קורה כל זה. אם הוא היה חי היום, הוא היה דופק על השולחן ואומר לאריה דרעי: 'בשום פנים ואופן, לא תהיה ממשלה בישראל, יהיו בחירות. אתם רוצים ממשלה חדשה? אין". הרב יוסף הוסיף: "אריה נתפס לו, זה הבעיה. אם היה אבא שלי חי הוא היה צועק עליו".

הרב שמואל בצלאל צילום: אלירן ברוך

כשנשאל על דברי הרב מאיה שאם ש"ס תכנס בחזרה לממשלה הוא פורש מהמועצה, השיב הרב יוסף: "הלוואי גם אני איתו. בלאו הכי אני גם לא מאמין לביבי. ביבי לא יעביר את החוק. אחרי בחירות הוא יראה להם 'אני לא נכנעתי לחרדים', הנה חוק הגיוס לא עבר".

הרב יוסף התבטא בחריפות גם נגד ראש הממשלה: "הוא מנסה לשכנע אנשים שאין הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא אתאיסט ברמה. לצערנו הוא פיקח. מרן לא אהב אותו בכלל, אמר עליו שהוא 'עיזה עיוורת'. אני אומר 'שועל עיוור'".

לדבריו, "לדעתי לפרוש ולא לעשות שום פשרה. שיהיו בחירות ולא להיכנס לשום ממשלה. יהיו אגודה, דגל ואנחנו - אנחנו כוח, 16-17 מנדטים. שום ממשלה לא תוכל להקים בלינו, החרדים. ואז אין דבר כזה שמבזים תלמידי חכמים ובני ישיבות".

חבר המועצה הרב שמואל בצלאל, ראש ישיבת פורת יוסף, אמר: "אני היום לא יכול לבוא ולהגיד 'אל תעשו חוק', אבל למעשה אני מתפלל שלא יהיה חוק. זה חוק לא טוב. יכול להיות שהיו צריכים להכריח אותם: בן תורה בלי סנקציות ובלי מוגבלויות".

בתגובה להקלטות, בכירים בש"ס טענו ל"קמפיין אגרסיבי" המתנהל נגד היו"ר אריה דרעי שמקורו ב"קבוצה חרדית קיצונית שעשתה יד אחת עם קיצוני קפלן להפיל את הממשלה בכל מחיר". לטענתם, "ש"ס תמשיך להתנהל באחריות ולהביא חוק מוסכם שיסדיר את הנושא".