במסע המורכב והטעון רגשית לקראת זוגיות, הפך האימון האישי לאחד הכלים המרכזיים עבור רבים ורבות.

נחמה ביטקובר, העומדת בראש מכון 'עומק הקשר' לאימון רגשי ולהכשרת מאמנות, ליוותה יחד עם בעלה תהליכים שהובילו לאלפי חתונות. בשיחה כנה ופתוחה, היא פורשת את משנתה המקצועית והרוחנית, המתחילה לדבריה בנקודה פשוטה אחת: הכוח העצום של מילה טובה.

היא מבהירה כי הרווקות אינה בעיה, אלא זירה להתפתחות, כמו כל אתגר אחר בחיים. "בעיניי התשובות הן תמיד בפנים. יש מי שפוגש את העבודה הפנימית שלו במסע של הפוריות. יש מי שפוגש את העבודה הפנימית שלו במסע של הזוגיות ויש מי שפוגש את העבודה שלו בנושא של הרווקות".

אחד הכלים המרכזיים שפיתחה ביקטובר, הצומח מתוך אותה תפיסה, הוא ההתמקדות ב"מה כן" קיים, גם במצבי משבר קיצוניים.

המסלולים הקרובים - נותרו מקומות אחרונים:

מסלול לנשות מקצוע, מאמנות ומטפלות - sold out

מסלול פרונטלי בירושלים - נותרו 2 מקומות אחרונים

מסלול בזום - נותרו 3 מקומות אחרונים בלבד

מסלול אחה"צ בבית אל - ניתן עדיין להצטרף

מסלול לגברים נפרד

היא מביאה כדוגמה סיפור על בחורה שהגיעה אליה במצב של שבר מוחלט. "בחורה מהממת, מוצלחת בכל קנה מידה, יפהפייה ממש, הגיעה אחרי תשעה חודשים של קשר. היא הביאה אותו הבית וההורים שלה פגשו אותו וזיהו בעיה רצינית שפוגעת באשר זוגי".

הם שיקפו לה אותה. הבחורה, שהייתה אישה רצינית ויסודית, הגיעה לאימון כשהיא מרוסקת מהגילוי ומהעובדה שהיא עצמה לא זיהתה את הבעיה.

"היא הגיעה שבורה ואמרה לי, 'נחמה, לפגישה הבאה אני שולחת את אבא שלי. תשעה חודשים לא זיהיתי את מה שהם זיהו".

במקום להתמקד בכישלון הזיהוי, ביקטובר הפנתה את הזרקור לכוחות שהופעלו בתהליך. "ניסיתי להסביר לא שאולי היא לא זיהתה - אבל להבליט מה שכן היה. נפגשת איתו תשעה חודשים? השקעת? מסרת את הנפש? וכך התחלנו לחפש את הנקודות החיוביות. זו לא רק טכניקה טיפולית, אלא עיקרון יסוד בחיים. אני מרגישה שה'מה כן' הזה, הוא רלוונטי לא רק לאימון לזוגיות, ולא רק בשביל להתחתן, אלא יסוד היסודות. לראות את ה'כן' ולחזק אותו'".

ביקטובר מדגישה כי תפקידה כמאמנת אינו לספק תשובות או פרוטוקולים רפואיים. פעמים רבות מגיעות אליה מתאמנות שמצפות לסוג של מרשם. "אולי ברפואה, לפעמים, אפשר להגיד שיש פרוטוקול. באימון אפשר לומר מה יכול אולי לעבוד יותר עבורך - אבל התשובות נמצאות אצלך".

ההבנה שהתשובה נמצאת אצל המתאמנת עצמה היא יסוד נוסף בשיטתה. "כל אדם מוצא את התשובות המדויקות לו ונכונות עבורו".

לעיתים, הכלי המשמעותי ביותר בתהליך, אינו טכניקה מורכבת, אלא דווקא האנרגיה שהמאמנת מביאה איתה לחדר, ובמיוחד, הביטחון שלה בהצלחת התהליך. ביקטובר מספרת על מקרה המדגים זאת היטב. "אני זוכרת בחורה שהביאה לי הזמנה לחתונה ואמרה 'נחמה, שום כלי שעשינו לא עזר לי. אבל יודעת מה כן עזר לי? את היית בטוחה שאני אתחתן. כשהייתי יוצאת ממך היה לי את הביטחון הזה'".

היא מדגישה כי לא מדובר באופטימיות שטחית אלא בתפיסה רוחנית עמוקה. "המקרה הזה לימד אותי להפוך את הביטחון בקב"ה מכלי רוחני מופשט לכלי עבודה מעשי. זה סוג של כלי עבודה שעבד לבנות מסויימות".

האחריות של המאמנת, לשיטתה של ביקטובר, אינה מסתכמת בהנחיית המתאמנת. היא דורשת עבודה פנימית מתמדת של המאמנת עצמה. "אני מאוד משתדלת, לפני כל כלי שאני מלמדת, לעבוד עליו בעצמי. אני מרגישה שכשאני עובדת על עצמי גם גם הנשמות שקשורות אליי זזות. כלומר, גם אם הכלים של האימון לא הצלחתי להזיז, יש משהו באנרגיה הזאת שאת מביאה את לחדר הטיפולים, בלי שאת יודעת. בשביל להיות מאמנת טובה, את לא יכולה לשבת עם רגליים למעלה, ולהגיד 'תעבדו'. באיזשהו מקום אני צריכה לקחת אחריות שלי".

המסלולים הקרובים - נותרו מקומות אחרונים:

מסלול לנשות מקצוע, מאמנות ומטפלות - sold out

מסלול פרונטלי בירושלים - נותרו 2 מקומות אחרונים

מסלול בזום - נותרו 3 מקומות אחרונים בלבד

מסלול אחה"צ בבית אל - ניתן עדיין להצטרף

מסלול לגברים נפרד