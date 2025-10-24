הפעוטה בת השנה מזכרון יעקב שנשכחה אתמול ברכב נפטרה הבוקר (שישי) בבית החולים רמב"ם בחיפה.

הפעוטה הועברה תוך כדי החייאה לבית החולים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותה לאחר שבמשך שעות נאבקו על חייה.

מחקירת האירוע עד כה עולה כי הפעוטה שהתה ברכב הסגר כארבע שעות.

חובש רפואת חירום במד"א, יוסף יחזקאל פרידמן, שטיפל בתינוקת סיפר: "הפעוטה הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהיא חמה מאוד למגע. אנשים שהיו במקום סיפרו לנו שהיא שהתה ברכב סגור זמן רב. התחלנו בפעולות מצילות חיים שכללו קירור ופעולות החייאה מתקדמות ולאחר שליבה שב לפעום, היא הועברה לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים".