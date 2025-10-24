בישראל נערכים להשבת שני חללים חטופים שהוחזקו בידי חמאס הלילה, כך אומרים גורמים מדיניים.

בימים האחרונים הופעל לחץ מדיני ומודיעיני כבד מצד ישראל וארצות הברית על חמאס ועל גורמי התיווך, במטרה לקדם את סוגיית החזרת החללים שנותרו בעזה.

על פי ההערכה בישראל, לחמאס יש ביכולתו להעביר באופן מיידי חלק מהחטופים החללים, והוא מעכב את המהלך ממניעים פוליטיים ופנימיים.

השבוע, בלילה שבין שלישי לרביעי, הוחזרו לישראל גופותיהם של שני חטופי ניר עוז - אריה זלמנוביץ' ותמיר אדר הי"ד.

באגף המודיעין (אמ"ן) שבידי חמאס היכולת להשיב לפחות עשרה מתוך שלושה עשר החטופים החללים שנותרו בעזה גם ללא מעורבות מתווכים בינלאומיים. בכירי אמ"ן הציגו את המידע לסגן נשיא ארצות הברית, ג'יי-די ואנס, במהלך פגישתו עם בכירי מערכת הביטחון בקריה בתל אביב.