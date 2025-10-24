תיעוד: פעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל במהלך השבוע האחרון המשיכו כוחות צה"ל בפעילות אינטנסיבית לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון. במסגרת המבצעים שבוצעו בגזרות שונות, אותרו והוחרמו עשרות כלי נשק ואמצעי לחימה, ונעצרו מבוקשים החשודים במעורבות בטרור ובהכנות לפיגועים. במרחב הביתות שבחטיבת שומרון איתרו לוחמי צה"ל רובה מסוג M4, רובה מסוג "קרלו" ואמצעי לחימה נוספים. במקביל, בפעילות של כוחות מחטיבת יהודה בכפרים ביטא ודהרייה, נתפסו מספר כלי נשק מסוגים שונים. בחטיבת עציון ובבנימין נמשכה הפעילות הממוקדת: בבית אומר ובכפר קטנה הוחרמו שני נשקים נוספים מסוג "קרלו". בחטיבות אלו עצרו הכוחות עשרות מבוקשים, בהם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועי טרור בג'ילזון ובבית אומר. בנוסף, נעצר מחבל בחלול שיידה אבנים לעבר אזרחים ישראלים. במרחב הכפר מועייר נערך מבצע נרחב שנועד להתמודד עם איום המטענים. במסגרת הפעילות ביצעו הכוחות סריקות נרחבות, חקירות שטח ושיחות אזהרה עם תושבים החשודים במעורבות בפעילות חבלנית. במקביל, בהערים ג'נין וקלקיליה ובכפרים אמאתין, תלת, אל מועייר, רפידא וביישובים נוספים בגזרה, החרימו הכוחות אמצעי לחימה נוספים, ביצעו תחקורים ומעצרים של חשודים בפעילות טרור, והמשיכו בפעולות חקירה והרתעה.

