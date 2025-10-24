מאות בני אדם מכל רחבי הארץ עלו לבקר בישוב שא-נור המתחדש שנעקר בהתנתקות והוחלט להסדיר אותו מחדש לאחר מאבק ארוך שנים.

הביקור התקיים ביוזמת גרעין שא-נור ובסיוע מועצה אזורית שומרון כחלק מההערכות להקמת הישוב מחדש וגיוס משפחות להצטרף לגרעין המשפחות המתחדש.

המשתתפים בסיור הגיעו ברכבים פרטיים לישוב חומש שהוחרב בתוכנית ההתנתקות ונבנה מחדש, ויצאו באוטובוסים לישוב שא-נור, בכניסה מתואמת שמתקיימת אחת לכמה שבועות.

האירוע כלל סיור ביישוב החרב בהדרכת נתנאל שילה, ממגורשי חומש, ושיחה עם בני קצובר ממייסדי ההתיישבות ביהודה ושומרון ומראשי גוש אמונים וראש מועצת שומרון המיתולוגי.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון מגורש משא-נור בעצמו אמר: "אני ממש מתרגש להיות כאן יחד אתכם - עם המשפחות של הגרעין ועם כל האורחים שהצטרפו. אנחנו נמצאים בזמן היסטורי. מתוך ההתנגשות השואה הקשה של השבעה באוקטובר נוצרה התחייה - עם ישראל מנצח. הקב"ה הבטיח לנו לפני אלפיים שנה שננצח, ואנחנו זוכים לראות את זה כאן, במקום הזה".

"זה מאוד סמלי שאנחנו כאן יום אחרי יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, דווקא בשא-נור. כי התיקון מתחיל מכאן - מהחזרת ההתיישבות. אנחנו, כחלק מכלל ישראל, פישלנו לפני 20 שנה, כשאפשרנו את העקירה וחטפנו את השואה של ה 7.10, ויחד עם כלל ישראל ומדינת ישראל אנחנו מתקנים עכשיו את הפשע ההוא. חומש חזרה עם 15 משפחות וישיבה עם כ 50 תלמידים, יש כבר חווה. הישובים גנים וכדים ממתינים להחלטת ממשלה, וגם גרעין שא-נור שכאן, יעלה בחודשים הקרובים. ומי שחשב שיעיף יהודים מצפון השומרון - יקבל פי שלושה, פי ארבעה ופי עשרה יותר יהודים בצפון השומרון. מתוך האהבה לארץ ישראל נזכה להביא ריבונות מלאה. אני מבקש להודות לכל המשפחות של גרעין שא-נור, וגם הצעירים שהצטרפו לגרעין, להודות לכל האנשים שכאן", הוסיף.

לדבריו "מבחינתנו שא-נור הוא יישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון, במקביל לתב"ע שמתקדמת כאן אנחנו מכינים את כל התוכנית המוניציפלית יחד עם המזכירות של הגרעין, כדי להחזיר לכאן את כל השירות המוניציפלי: גן, מעון, כל הנדרש להקים כאן יישוב מלא במדינת ישראל, יישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון. לא רחוק היום שנחזור לכאן בצורה מלאה. בעזרת ה' אנחנו נקים מחדש את שא-נור, ונקים עוד המון המון יישובים בצפון השומרון".

בני קצובר ציין כי "חשוב ביותר שמחדשים את הפעילות של הציבור הרחב לחזרה לשא-נור, מפני שרק פעילות מלמטה תביא להתעוררות הנדרשת מלמעלה - לשרי המדינה והקובעים במדינה. לכן, יישר כוח לכל אלה שהגיעו, ואני קורא לרבים אחרים להצטרף לכל פעולה שתיעשה ביחס לשא-נור, משום שזה מה שיאפשר באמת את פתיחת הדרך".